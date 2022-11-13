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POLİTİKA ADANA

Olmayan dairelere başkan atamış

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın bol keseden kadro dağıttığı ortaya çıktı. Belediyede fiilen olmayan, bütçesi ve görev tanımı bulunmayan 6 daireye başkan ve kadro atanmış. Mal ve hizmet alımlarında ise ihaleye çıkmamak için, kanuna aykırı şekilde parçalara bölünerek doğrudan temin yoluna gidilmiş.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Olmayan dairelere başkan atamış
Adana Büyük Şehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar.

Sayıştay’ın Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilgili 2021 yılı raporunda çarpıcı bulgulara yer verildi. Bunlardan en ilginci, olmayan dairelere başkan ve kadro atanması oldu. Kurulan 6 daire başkanlığının görev tanımı olmadığı, bu kadrolara ilişkin harcama birimlerinin oluşturulmadığı ve bütçesinin bulunmadığı belirtilen raporda, “Dolayısıyla bu kadrolara atanan personelin fiilen daire başkanlığı görevini yürütmediği tespit edilmiştir” denildi. Bunun kanun ve yönetmeliğe aykırı olduğu vurgulandı.

İHALE YOK

Rapor Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kamu İhale Kanunu’nu nasıl devre dışı bıraktığını da ortaya koydu. Kanuna göre belirli bir limitin üzerinde tutara sahip bazı mal ve hizmet alımlarında belediyenin kamuya açık ihale düzenlemesi gerekiyor. Ancak belediyenin, bazı mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini “parasal limitlerin altında kalsın” diye parçaladığı belirlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi böylece ihaleye çıkmak yerine kendi belirlediği firmalardan, yine firmaların belirlediği fiyatlarla doğrudan temin etme yoluna gitti.

KANUNA AYKIRI

Rapora göre belediye, 655 bin liralık “arazöz kiralama” işini 7 parçaya bölüp 2 firmaya verdi. 1 milyon 697 bin lira tutarındaki “bakım onarım işçilik” hizmeti ise 23 parçaya bölünerek muhtelif firmalara tevdi edildi. Toplam 17 milyon 731 bin lira tutardaki “profil ve saç trapez alımı”, “tesisat malzemesi alımı”, “kırtasiye malzemesi alımı”, “matbu evrak alımı”, “toner alımı” işleri de 242 parçaya bölünerek belediyenin belirlediği firmalardan temin edildi. Yaklaşık 7 milyon liralık bir iş-hizmet alımında da yine aynı yöntemin izlendiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi: “Bu itibarla, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, ihale usulleri yerine parasal sınırların altında kalacak şekilde kısımlara bölünmek suretiyle doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na aykırılık teşkil etmektedir.”

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