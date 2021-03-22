Gündem Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim diyen anne evladının yolunu gözlüyor
DİYARBAKIR

'Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim' diyen anne evladının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 568’inci gününe girdi. Kocaeli’den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu "Arkadaşlarınızla beraber olup koşun gelin. Birbirinize sahip çıkın. Ne olur dönün gelin yavrum. Neresi olursa oraya gideceğim. Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Haber Merkezi İHA
Fadime Aksu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemini sürdürüyor.
Fadime Aksu HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemini sürdürüyor.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 568’inci gününde de devam ediyor.

Kocaeli’den gelerek dağa kaçırılan Eren Yalçın için 568 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 2 yıla yakındır burada oturduklarını ve çocukları beklediklerini söyledi.

İHA
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 568’inci gününe girdi.

Beklemeye de devam edeceklerini belirten anne Aksu, "Kim ne derse desin, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı bir şekilde bize dolduruyorlar. Bizden soğutuyorlar. Ben, 7 yıldır çocuğumun ne sesini duydum ne de kendisini gördüm. Yavrum, Eren’im sana sesleniyorum, Allah aşkına dön gel. Arkadaşlarınızla beraber olup koşun gelin. Birbirinize sahip çıkın. Ne olur dönün gelin yavrum. Neresi olursa oraya gideceğim. Ölsem dahi senden vazgeçmeyeceğim" dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız
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Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'ye HDP tepkisi: Hiç yanımızda olmadınız
Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aileleri, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ziyaret etti. Aileler, ziyarette evlatlarının terör örgütü tarafından kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'yi şikayet ederken, CHP heyetine de 'Hiç yanımızda olmadınız' sözleriyle tepki gösterdi.

Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
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Evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Kızı Aysun Aslan için eylemde olan anne Aydan Aslan, kızına ve yanındaki arkadaşlarına seslenerek teslim ol çağrısında bulundu. Kızının kaçırılmasından dolayı HDP'yi suçlayan anne Arslan, 'HDP il binalarının ön kapıları meclise arka kapıları da Kandil'e açılıyor. O yüzden kızımı ben HDP'den istiyorum. Kızım da beni görüyor ve duyuyor ise arkadaşlarıyla birlikte kaçıp güvenlik güçlerine teslim olsun' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ‘Ben de ağabeyimi HDP’den istiyorum’ pankartı açtı
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Kılıçdaroğlu’nun kardeşi ‘Ben de ağabeyimi HDP’den istiyorum’ pankartı açtı
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 546'ncı gününe girdi. Aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla katılarak ziyaret etti.

Gara şehidi Vedat Kaya'nın annesi 542 gün önce söylemişti: HDP binası birinci Kandil
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Gara şehidi Vedat Kaya'nın annesi 542 gün önce söylemişti: HDP binası birinci Kandil
PKK'nın Gara'da infaz ettiği 13 şehitten biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya ilk günden beri Diyarbakır HDP binası önünde nöbet tutan annelerden birisiydi. Oğlu şehit edilmeden önce Tvnet'in hazırladığı belgeselde konuşan anne Kaya, günlerce evlat nöbeti tuttuğu Diyarbakır HDP binasını 'Kandil'in birinci şubesi' olarak nitelemişti.
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