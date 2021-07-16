​Ölü sayısı 6’ya yükseldi: Rize’de bilanço ağırlaşıyor

Rize’de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Muradiye beldesinde bir binanın yıkılması sonucu altında kalan 3 kişiden Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert’in cansız bedenleri dün gece enkaz altında bulundu. Güneysu ilçesi Ballıdere köyü Onur mahallesinde yaşanan sel nedeniyle Karali ailesinin evinin bir bölümü heyelan sonucu toprak altında kaldı. Dün, Anne Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali’nin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı. Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı Adem Yanık’ın cesedi ise dün bu sabah evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Öte yandan, önceki gün akşam saatlerinden itibaren kayıp oldukları bildirilen Muradiye beldesinde 1, Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde 1 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, bölgedeki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) ait 2 yaş çay fabrikası da hasar gördü. Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikaları, sel nedeniyle devre dışı kaldı. Fabrikalarda selin sürüklediği rüsubatın temizlenmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı.

REKLAM

3 BAKAN BÖLGEDE İNCELEMEDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize’de şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanların meydana geldiği bölgelerde incelemede bulundu. Soylu, Güneysu ilçesinde başlayan yoğun yağış sebebiyle oluşan sel ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatlarıyla bölgede olduklarını söyledi. 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını; kayıp kişiler için de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Soylu, toplam hastanelere müracaat sayısının 5 olduğunu, 4 kişinin hastanelerden taburcu edildiğini belirterek, bir kişinin şu anda hastanede tedavi altında göründüğünü bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise hasar tespit çalışmalarını gerek merkez Rize’den gerek çevre illerden getirdikleri ekiplerce yaptıklarını ifade ederek, “Daha önce Giresun Dereli’de olduğu gibi burada da konutlarımızın hızlı bir şekilde inşasını TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağız.” dedi.

KISA SÜREDE AFETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ana yollar bakımından hasarlı yollar olduğunu kaydederek, “Ama ulaşıma kapalı yolumuz yok ana yollarda. Köy yollarında sıkıntılarımız var. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz.” diye konuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Rize’deki sel ve heyelandan etkilenen vatandaşlar için okul pansiyonları ve öğretmenevlerinin kapılarını açtıklarını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da sel ve heyelanın yaşandığı Rize’de psikososyal destek ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını aktardı.

ERDOĞAN’DAN MESAJ: YARALARI SARACAĞIZ