'Ölülere oy kullandırıldı' deyip YSK'yı tehdit etmişti: Nasuh Mahruki gözaltına alındı

ABD'de seçimlerini yerinde izleyen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Washington'da seçimlerin rahat ve demokratik şekilde devam ettiğini belirterek buradaki gözlemlerini Türkiye'ye döndükten sonra kurulda değerlendirip, "ABD'deki seçim sistemlerinin bizdeki seçim sistemine yansıması ne olur değerlendirmesinde bulunacağız." açıklaması yapmıştı.