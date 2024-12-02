Ölüm yarışı: Beş arkadaş can verdi

Kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesi'ne ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı, ayakta duramaz hale geldi, gözyaşı döktü. Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağırıldı. Acı olayı öğrendikten sonra telefonla kayınpederini arayan Yılmaz, Rahmi Can’ın nerede olduğunu sordu. 'Evde yatıyor' cevabı üzerine ise Yılmaz, 'Bak yatağında mı?' diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, 'Kaza yapmış' diyerek acı haberi verdi.