Ölüm yarışı: Beş arkadaş can verdi

Bartın’da araba yarışı ölüm getirdi. İnkumu semtinde eğlence mekanından çıktıkları öğrenilen 5 arkadaş, Berkay Kaya (22) yönetimindeki otomobille evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştuğu öne sürülen gençler, karşı şeritten gelen Ümit Kömeç (44) idaresindeki kamyonun altına girdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazayı haber alarak Bartın Devlet Hastanesi morgu önüne gelen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirdi.