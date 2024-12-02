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Ölüm yarışı: Beş arkadaş can verdi

Ölüm yarışı: Beş arkadaş can verdi

04:002/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
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Bartın’da yarışan iki otomobilden biri kamyonun altına girdi. Feci kazada, otomobilde bulunan yaşları 21 ile 23 arasındaki 5 arkadaş hayatını kaybetti. Kaza yerine çağrılan cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş’ın olduğunu görünce şoka girdi.

Berkay Kaya

Bartın’da araba yarışı ölüm getirdi. İnkumu semtinde eğlence mekanından çıktıkları öğrenilen 5 arkadaş, Berkay Kaya (22) yönetimindeki otomobille evlerinin bulunduğu il merkezine doğru hareket etti. Yolda karşılaştıkları arkadaşları ile yarışa tutuştuğu öne sürülen gençler, karşı şeritten gelen Ümit Kömeç (44) idaresindeki kamyonun altına girdi.


Rahmi Can Odabaş
Özgür Çomak

OTOMOBİLİN İÇİNDE SIKIŞTILAR

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.


Koray Oğuz
Murat Can Körükçü

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazayı haber alarak Bartın Devlet Hastanesi morgu önüne gelen gençlerin aileleri sinir krizleri geçirdi.


Bilal Yılmaz, kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın ölümünü böyle öğrendi.

CENAZE İÇİN GİTTİ AKRABASINI GÖRDÜ

  • Kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesi'ne ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı, ayakta duramaz hale geldi, gözyaşı döktü. Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağırıldı. Acı olayı öğrendikten sonra telefonla kayınpederini arayan Yılmaz, Rahmi Can’ın nerede olduğunu sordu. 'Evde yatıyor' cevabı üzerine ise Yılmaz, 'Bak yatağında mı?' diye sordu. Yatağına bakılıp yerinde olmadığının görülmesi üzerine ise Yılmaz, 'Kaza yapmış' diyerek acı haberi verdi.



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