​Ölümden dönen Pıtır'ın sahibi gözyaşlarını tutamadı

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Birlik Mahallesi Fatih Sultan Mehmed Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu ekiplere ihbar etti. Olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis, emniyet şeridi çekerek çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Yangın sırasında 3. katta mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Camdan dışarı çıkarılan kedi bir süre hava aldıktan sonra, sahibine teslim edildi. Kurtarılan kedisini kucaklayan vatandaş gözyaşlarını tutamadı. Kedi, kontrol amaçlı veterinere götürüldü. Öte yandan yangında, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi.
“Ev yansın umurumda değil kedim kurtulsun sadece”
Kurtarılan kedinin sahibi Murat Şeker,
"Çocuğum rahatsızlandığı için hastaneye gitmiştim. Yolda gelirken evin yandığını söylediler. Şok oldum. Araba nerede çocuklar nerede bilmiyorum. Ev yansın umurumda değil, kedim kurtulsun sadece. Ona bir şey olursa çok üzülürüm. 1 saattir içeride kaldı kedim. İtfaiye kurtardı kedimi hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Kuzey Irak'ta Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde 21 Haziran 2020 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin Osmaniye merkez Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinde iki gün önce elektrik kontağından yangın çıktı.
Kısa sürede alevlere teslim olan evde her şey küle dönerken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonunda yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen evde hasar tespit çalışması yapıldığı sırada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Şehidin annesi Fatma Köse ve babası İsmail Köse tarafından oğullarının emanetlerini korumak için özel olarak yaptırdıkları odayı alevler teğet geçti. Şehidin emanetlerinin korunduğu odanın hemen yanında bulunan odaların çatı kısmı ve duvarları yangında tamamen zarar görürken, şehidin fotoğraflarının, üniformalarının ve kişisel eşyalarının bulunduğu odada is lekesi dahi olmaması ailenin tek tesellisi oldu.
“Evin komplesi yandı“<br>“Şehidimizin odası ve fotoğrafları yanmadı” diyen baba İsmail Köse, “Evin komplesi yandı, şehidimizin odası ve fotoğrafları yanmadı. Nasıl koyduysak öyle duruyor. Öğle namazını kıldıktan sonra yatıyordum. İçeriyi duman kaplamış. Baktım ki her tarafı sarmış. Yangının elektrikten olduğunu tespit ettik. Köyden gelip buraya yerleşmiştik. Burada da oğlumuz şehit olmuştu” ifadelerini kullandı.
“Allah'ın huzurunda ne kadar kıymetliymiş yavrum”<br>Şehit oğlunun fotoğrafını öperek “Fotoğrafı halen çok güzel duruyor” diye teselli bulan anne Fatma Köse, “Ben hastaneye gitmiştim. Eşim işten gelmişti, kendisi evdeydi. Çocuklarım diğer odadaydı. Küçük çocuklarım, gelinim. Yangın birden çıkınca müdahale edememişler. Geldim evimiz yanmış. Eşimin de kulağı tam duymayınca dumanlar kendisini iyice bunalttıktan sonra haberi olmuş. Allah'a şükürler olsun. Ben geldiğimde ilk önce yavrularımı gezdim, daha sonra şehidimin odasını gezdim. Şükürler olsun burası yanmamış, diğer yerlerde her taraf yanmış. Fotoğrafı halen çok güzel duruyor, çok memnun oldum. Allah'ın huzurunda ne kadar kıymetliymiş yavrum, milletimiz, vatanımız sağ olsun dedim” diye konuştu.
Vali Erdinç Yılmaz'dan geçmiş olsun ziyareti<br>Şehit ailesinin evinin yandığının haberini alan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da şehidin annesi ve babasını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun ve Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şubesi Başkanı Durmuş Öksüz ile birlikte yanan evde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, yangının nasıl çıktığı hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından şehidin annesi Fatma Köse'ye “Ne gerekiyorsa hepsini yaparız, yeter ki canınıza zarar gelmesin” diyerek tesellide bulunan Vali Yılmaz, en kısa zamanda evin yapılması talimatlarını verdi.
Yangında ev küle döndü şehidin emanetleri zarar görmedi
Osmaniyeli şehit Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesinin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında evde bulunan her şey küle dönerken, şehidin hatıralarının yaşatıldığı özel oda zarar görmedi. Şehit oğullarından kendilerine hatıra kalan fotoğraf ve üniformaların yangından etkilenmemesi ise anne ve babanın tek teselli kaynağı oldu.
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Yangın, saat 04.15 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Aralık Başı Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 3. katında çıktı.
İddiaya göre, iki arkadaşın birlikte kaldığı dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Komşuların dumanları görmesi üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri daire içinde dumandan etkilenen 2 kişiyi bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Oda içinde çıkan yangını, itfaiye ekipleri kısa süreli çalışma sonrası söndürdü.<br>Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.
Bakırköy’de korkutan yangın: Evde mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı
Bakırköy'de 4 katlı binanın 3. Katında çıkan yangında, odanın içinde mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Almanya’nın Emden kentinden 10 Şubat’ta hareket eden ve Çarşamba günü Kanada’nın Davisville bölgesine varması gereken geminin kargo bölümünde çarşamba sabahı yangın çıktı.
Geminin Volkswagen grubuna ait lüks otomobilleri taşıdığı öğrenildi.
1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.
1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.
Portekiz güvenlik kuvvetleri çarşamba günü mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz ada bölgesi Azor Adaları’ndaki Terceira Adası’ndan yaklaşık 200 mil uzaktaydı.
Yetkililere göre, bir helikopterin de kullanıldığı operasyonda hiçbir yaralanan olmadı.
Drive isimli otomobil sitesine göre Volkswagen Grubu’na ait 4 bin aracın da gemide olduğui bildirdi.
Volkswagen Grubu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Gemide 189 adet lüks Bentley olduğu da bildirildi. Ayrıca Porsche, Audi ve Lamborghini marka arabaların da gemide olduğu tahmin ediliyor.
Porsche Kuzey Amerika Sözcüsü Luke Vandezande dün akşam yaptığı açıklamada şirketin 1100 otomobilinin gemide olduğunu, ancak araçların akıbetinin bilinmediğini söyledi.
Sözcü arabaları için endişelenen müşterileri bayileriyle iletişime geçmeye davet etti.
Açıklamada, “Ticaret gemisi Felicity Ace’in 22 mürettebat üyesi güvende ve iyi olduğu için rahatladık” ifadeleri kullanıldı.
Bu yangın Volkswagen grubunun ilk deniz yangını değil.
2019’da gruba ait otomobilleri taşıyan Grande America isimli gemi alev alıp batmış, bu gemide de Audi ve Porsche da dahil olmak üzere 2 binden fazla lüks otomobil yanmış ve sulara karışmıştı.
Pandemi nedeniyle Asya’da yaşanan çip krizi yüzünden Volkswagen de dahil olmak üzere pek çok otomobil üreticisi uzun süredir tedarik zinciri sorunlarıyla boğuşuyordu.
Avrupa ve Amerika arasındaki büyük nakliyatta gerçekleşen yangın da tedarik zinciri sorunlarına bir halka eklemiş oldu.
Dev gemide yangın çıktı: Dört bin lüks araç alev alev yanıyor
Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan Felicity Ace adlı gemide yangın devam ederken dev yük gemisinde aralarında 1100 adet Porsche marka otomobilin yanı sıra Bentley, Audi ve Lamborghini dahil olduğu 4 bin lüks aracın bulunduğu açıklandı. Gemideki 22 mürettebat kurtarılırken lüks araçların yanmaya devam ettiği öğrenildi.