|
Gündem

Ölüme ramak kala: Otomobil köprüde asılı kaldı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Trafik kazasında otomobil köprü üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Akgül Şutanrıkulu kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası Aşkale İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alarak trafiğin kontrollü şekilde devamını sağladı.

12:29 . 4/10/2023 Çarşamba
IHA
Kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı

Kontrolden çıkan otomobil köprüde asılı kaldı

Alınan bilgiye bu sabah 09.20 civarlarında Erzurum’dan İstanbul istikametine doğru seyir halindeki otomobil serçeme deresi mevkiinde kontrolden çıktı.


Mehmet Şutanrıkulu yönetimindeki otomobil, Serçeme Deresi mevkiinde yağan yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle köprü bariyerlerine çarptı.

Bariyerleri de kıran otomobilin ön kısmı köprüden dışarı çıkarak, aşağıya doğru düşmeden yine köprünün korkulukları sayesinde olduğu yerde kaldı.


Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Akgül Şutanrıkulu (68) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası Aşkale İlçe Jandarma ekipleri yolda güvenlik tedbiri alarak trafiğin kontrollü şekilde devamını sağladı.



#Erzurum
#kaza
#yol
#köprü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Polis Akademisi 2023 PYMO giriş sınavı 2. yedek sonuçları açıkladı