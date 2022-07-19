Gündem Ölümle burun buruna Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
İSTANBUL

Ölümle burun buruna: Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

Arnavutköy'de Karaburun Sahili'nde yasaklanmasına rağmen dev dalgalara meydan okuyarak denize girenler, tehlikeye davetiye çıkardı. Denizdeki gençlerin ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
Ölümle burun buruna: Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
Dev dalgalara aldırış etmeden denize girdiler.

Arnavutköy'de Karaburun Sahili'nde yasaklanmasına rağmen dev dalgalara meydan okuyarak denize girenler, tehlikeye davetiye çıkardı. Denizdeki gençlerin ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI


Rüzgarın saatte 50 kilometre hıza ulaştığı, gün boyu denize girişlerin yasaklandığı Karaburun Sahili'nde uyarılara aldırış etmeyenler, dev dalgalara rağmen denize girdi. Dev dalgaların arasında kaybolan gençler, kıyıya çıkmak için dakikalarca uğraştı. Sahilde görevli cankurtaranlar, dalgaların arasında zor durumda kalanları kurtarmak için zamana karşı yarıştı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI


Dalgaların arasından çok sayıda kişiyi çıkararak boğulmaktan kurtaran cankurtaranlar, olası bir facianın da önüne geçti. Sudan etkilenen 2 kişi, ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, tüm yaşananlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Karaburun'da dev dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
OYNAT 00:59
İstanbul Karaburun'da dev dalgalara aldırış etmeden denize girdiler
İstanbul'da Arnavutköy Karaburun Sahili'nde yasaklanmasına rağmen dev dalgalara meydan okuyarak denize girenler, tehlikeye davetiye çıkardı. Denizdeki gençlerin ölümle burun buruna geldiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


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