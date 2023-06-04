Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı görevini Mehmet Muş'tan devraldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat düzenlenen törenle görevi Mehmet Muş'tan devraldı.
Ticaret Bakanlığı'nda yapılan resmi törenle Ömer Bolat görevi Mehmet Muş'tan devraldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat,
"Temel hedefimiz üretimi ve ihracatı artırmak. Bu noktada hizmetler ihracatının da mal hizmetleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir, Türkiye Yüzyılı'nda halkımızın refahı için çok çalışacağız."
ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
#Ömer Bolat
#Mehmet Muş
#Ticaret Bakanlığı
2 saat önce