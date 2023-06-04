Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı görevini Mehmet Muş'tan devraldı

"Temel hedefimiz üretimi ve ihracatı artırmak. Bu noktada hizmetler ihracatının da mal hizmetleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Aşırı fiyat artışlarını kaldırmaya odaklanacağız. Fiyat istikrarını sağlamak önceliğimizdir, Türkiye Yüzyılı'nda halkımızın refahı için çok çalışacağız."