Ömer Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."

Darbeciler, en temel insanlık değerlerine düşmandırlar. Kendi milletine namlu doğrultanlar, insanları acımasızca öldürenler şebekesidir darbeciler. Bir kere daha insani olan herşeye düşman oldukları görüldü. Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin naaşını ailesine teslim etmiyorlar. — Ömer Çelik (@omerrcelik) 18 Haziran 2019

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OYNAT 01:08 Mursi'nin hafızalardan silinmeyecek konuşması Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, darbe öncesi katıldığı bir programda hafızalardan silinmeyecek açıklamalar yapmıştı. Mursi, 'Vatanımızın aslanlarını öldürüp de, kendinizi düşmanların köpeklerine yedirmeyin. O zaman zalim yöneticilere söylüyordum. Acaba bunu söylemeye devam edecek miyiz?' demişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Basın mensuplarının Mısır Devrik Lideri Nuhammed Mursi'nin öldüğünün hatırlatılması üzerine Erdoğan, 'Arabadan inerken haberi aldım maalesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Ben öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. BiP'te paylaş

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