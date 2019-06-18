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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

Ömer Çelik: Darbeciler Mursi’nin naaşından korkuyorlar

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın seçilmiş ilk devlet başkanı Mursi hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Darbecilerin ellerinde en acımasız araçlar ve yöntemler var. Ama Mursi’nin naaşından korkuyorlar. Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."

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