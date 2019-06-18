Dünya Mursi defnedildi
ORTADOĞU

Mursi defnedildi

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin cenazesi, Kahire'de yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00'te Kahire'de defnedildi.Mursi'ninn naaşının aile kabristanına defnedilmesini yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedilmişti.

Haber Merkezi AA
Muhammed Mursi
Muhammed Mursi

Muhammed Mursi'nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.Mursi'nin cenazesi, Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler'in (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

Yerel saatle 05.00'te gerçekleştirilen define, Mursi'nin ailesi ve avukatlarının dışında kimse katılmadı.

Aile kabristanına defnedilmesine izin verilmedi

Mısır'ın demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin naaşının aile kabristanına defnedilmesi yönündeki talep Mısır makamlarınca reddedildi.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin savunma bakanı ve ardından cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Mursi iki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler ilaçlarını vermediler
Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi darbecilerin kurduğu mahkeme salonunda şehit düştü. Türk Arap Medya Derneği Başkanı ve Gazeteci Turan Kışlakçı, Mursi'nin ölümüne ilişkin TVNET yayında önemli açıklamalarda bulundu. Kışlakçı şunları söyledi: “Öncelikle İslam Dünyasının değil sadece bütün dünyanın başı sağ olsun. Çünkü Mısır'ın 5 bin yıllık kadim tarihinde seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı. Toplumun yüzde 50 oyunu alarak birinci olmuştur. Her ne kadar demokrasi kılıfı altına sığınsalar bile geçen yüzyıldaki Hitler, Mussolini'nin benzeri devlet liderlerini desteklediler. Bir zalimi, katili desteklediler. 3 Temmuz 2013 yılında bir günde 5 bin insan katleden biri Sisi. Bu coğrafyayı tebessümle, güler yüzle, makyajlı suratla köleleştiremeyecekler. Mursi'nin bugünkü şehadeti bunu gösterdi. Batı'nın iki yüzlülüğü. Avrupa Birliği'nden heyet gitmeden önce 9 genci idam etmişlerdi. Hani Avrupa Birliği idama karşı olduğunu söylüyor. Diğer ülkeleri sıkıştırmaya çalışıyor. Fakat bu hainler, diktatörler, lider bozuntuları demokrasi arkasına sığınıp İslam Dünyasını köleleştirmek niyetindeler. İki defa kalp krizi geçirdi hastaneye götürmediler. Mahkeme salonunda ölmüş olabilir. İlaçları verilmediği için. Dünyanın özgürlüğü için şehit olanlardan biridir.'

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