Ömer Çelik: Suriye'de teröristana izin vermeyiz





#CANLI: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/ICbz6sTGdZ — Yeni Şafak (@yenisafak) June 24, 2024

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki yaz döneminin iyi değerlendirilmesi gerektiği, Cumhur İttifakı siyasetinin vatandaşa ulaştırılmasını ifade ettiler. İttifakın birliği konusunda hassasiyetlerini bir kez daha vurguladılar.

Suriye'nin kuzeyindeki terörist faaliyetleri yakından takip ediyoruz. YPG PYD unsurlarının yerel seçim arayışı vardı. Şiddetle karşı çıkmıştık. Çeşitli arayışlar var. Sert tutumumuzu sürdüreceğiz. DEAŞ ile mücadele bahanesi ile demokrasi diye pazarlanılması kabul edilemez. Esasında teröristan kurulması anlamına gelir. Terör devleti kurmak için bir yöntemi istismar ediyorlar. Bu daha büyük kaosa neden olabilecek. Suriye toprak bütünlüğünü ve Türkiye'yi tehdit eden gelişme olarak değerlendirilecek ve anında müdahale edilecektir.

"Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir"

Orta vadeli program kapsamında vergi adaleti için çeşitli konular görüşülüyor. Sosyal medyada sızan açıklamalar spekülatiftir. Vergi adaleti için yapılan çalışmalardır bunlar. Taslakta uygun görülen görülmeyen her şey yazılır. Resmi olarak açıklanmamış spekülasyonlara itibar edilmemeli. Vergide adalet hedeflenirken uzman gözü ile değerlendirmeler yapılacak. Ekonomimi yönetimimiz net şeffaf, sıkıntıları giderecek program uyguluyor. Cumhurbaşkanımızın desteği yüksektir. Mehmet Şimşek beyin ifadeleri takip edilmesi önemli.

"İsrail bölge savaşı çıkarma çabasında"

Son zamanlarda saldırıları ile soykırımda yeni bir aşamaya geçti Netanyahu yönetimi. Herkesin bildiği insanlık suçu işleyen ve doğrudan soykırıma imza aran yapıdır Netanyahu ve ekibi. Büyük bir çöküşe işaret etmektedir. Ermenistan da Filistin'i tanıdı. Bundan da memnuniyet duyduk. Netanyahu ve ekibi kişisel ikbali için soykırım yapıyor. Hukuki yüzleşmekten kurtulmak için bölge savaşı çıkarmaya çalışıyorlar. Savaşın bölge savaşına dönüşmesinin acılara yol açacağını ifade ediyorduk. Niyetini açık ediyordu. Lübnan'da ateşin yükselmesi daha ciddi tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu göstermekte. Hamas olumlu yaklaşırken, Netanyahu olumlu yaklaşmıyor. Netanyahu'ya söz geçiremeyenler Hamas üzerinden baskı kurmaya çalışıyor. Soykırım siyasetine karşı her alanda karşı durmaya, bununla mücadeleye devam edeceğiz. Uluslararası hukukun var olup olmadığı Gazze konusuna bağlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları ile görüşecek

Cumhurbaşkanımız, temmuz başında belediye başkanlarımızla görüşecek. Vatandaşlara en kaliteli hizmet için ne yapmamız gerektiğini görüşeceğiz.

Soru ve cevaplar

Bakan Mehmet Şimşek'in CHP ile toplantısı

Konu şununla ilgili bir konu. Biz özgüvenli bir hükümete sahibiz. Orta Vadeli programda Türkiye'nin doğru kazanımlar elde etmesi için gereken sonuçları üretiyoruz. Bununla ilgili de bilgi almak isteyen olursa bakanlarımız gerekli bilgileri verir. Bunlar hükümetin, bakanlığın zaten bildiği konular. Bugünkü görüşmede değerli Bakanımız Mehmet Şimşek Bey hükümet olarak neler yaptığımızı paylaşmış oldu. Onlar bir açıklama yapmışlar, 'Biz öneri getirdik ve kabul edilmedi' diye. Herkes öneri getirebilir. Ekonomi yönetimimiz ne yaptığını biliyor ve öngördükleri takvim kusursuz bir şekilde ilerliyor.

Yurtdışı çıkış harcı

Bu konu çok gündem oldu ama konuşulan her şey bir taslak düzeyinde, son karar verilinceye kadar hiçbiri geçerli değil. Burada esas amaç birincisi gelir dağılımındaki adaletsizliklerine göre plan yapmak.

Değişim beklenen iller

Teşkilat Başkanlığımız birçok çalışma yapıyor. Örneği bir yerde başarı olsa bile değişim gerçekleşebilir. Bizim teşkilat başkanlarımız çok tecrübeli. Öteden beri Cumhurbaşkanımızın siyasi deneyiminden itibaren başlayarak teşkilatlara verdiği önem var. Bunları bir bayrak yarışı olarak değerlendirmemiz lazım. Vekaletle idare edilen illerimiz vardı, oralarda atamalar olacak ve sizlere açıklayacağız.

"Avrupa'da onlarca Berlin duvarı var"

NATO'da prensiplere uygun hareket etmesi gerekir, çelişki olmaması gerekir. Terör örgütüne başka NATO ülkeleri silah aktarırsa bu NATO ilkelerine uyumlu olmayan pratiktir. Türkiye bu noktada hatırlatmaları devam edecek. NATO içerisinde bazı ülkelerin devlet başkanlarının gerek Rusya Ukrayna çatışmasında tansiyon yükselten gerekse Avrupa geleceğini ilgilendiren yanlış açıklamaları oluyor. Aşırı sağa baktığınızda bunların Türkiye düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı şeklinde geniş yelpazede konuşuyorlar. İslam ve Türkiye düşmanlığı konusunda büyük bir ajandaları var. Bütün değerleri hedef alan motivasyonları var. Bulunduğumuz kurumlarda bu konuyu gündeme geleceğiz. Avrupalı dostlarımız merkez sağ ve merkez sol partiler aşırı sağa giden oylar için o faşist politikalara rüşvet veren yaklaşıma giriyor. Şu anda faşizm tarafından birçok görünmez Berlin duvarı inşa edildi. Yöneticilerin insani değerleri yüksekte tutan yüksek siyaset üretememelerinde gelinen nokta aşırı sağın galibiyeti.

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