Ömer Çelik: Türkiye dünya barışı için kilit ve odak olmaya devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'ten dünya barışı için Türkiye vurgusu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ömer Çelik paylaşımında; "Türkiye dünya barışı için kilit ve odak olmaya devam ediyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ömer Çelik paylaşımında; "Türkiye dünya barışı için kilit ve odak olmaya devam ediyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde;
- Sn Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir.
- Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor.
- Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi.
- Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz.
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