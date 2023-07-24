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Ömer Çelik'ten Lozan paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

16:17 . 24/07/2023 Pazartesi
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Ömer Çelik

Ömer Çelik

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş belgesi Lozan Barış Antlaşması bundan 100 yıl önce İsviçre'nin Lozan kentinde imzalandı

Bu tarihi vesika, bugün 100. yılına ulaştı.

100. yıl dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.

"Kutlu olsun"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Büyük milletimiz tarihimizin zor zamanlarında bizi yok etmek isteyenlere karşı mücadele vererek, bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için her türlü bedeli ödedi. Dünyaya bir kere daha egemenliğimizi ilan ve ispat ettik.
Bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesi #LozanBarışAntlaşması’nın 100’üncü yaşı kutlu olsun! Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm mücadele arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyoruz. Aynı mücadele iradesiyle geleceğe yürüyoruz. "


#Ömer Çelik
#Lozan
#AK Parti
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