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Ömer Çelik'ten 'rehavet' uyarısı: Sıfırdan seçim yapıyoruz herkes sandığa gitmeli

Yedili Masa'nın seçim manipülasyonuna sert tepki gösteren AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız" açıklamasında bulundu. Çelik "14 Mayıs gelene kadar milli değerlere karşı sustular. Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik peşinde" dedi. Seçmeni rehavet konusunda uyaran Çelik "Rehavet siyaset ve toplum için tehlikelidir. Sıfırdan seçim yapıyoruz, herkes sandığa gitmeli." ifadelerini kullandı.

14:37 . 22/05/2023 Pazartesi
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Ömer Çelik

Ömer Çelik

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Yedili Masa'nın seçim manipülasyonuna sert tepki gösterdi. Çelik: "Yalan siyasetiyle karşı karşıyayız" dedi.

İşte Çelik'in açıklamaları;

Saat 17'yi Sinan Bey'in açıklamasını beklemek lazım. Onun adına konuşuyor gibi olmayayım. Kendileri bir istişare süreci yürüttüler Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüler sonuç olarak da kararlarını saat 17 gibi açıklayacaklar.

Ama yaptığımız değerlendirme şu bizim bütün bu ilk turdaki sonuçlardan sonra bizim partimizin çok güçlü bir kapasitesi vardır biz her yeri sandık sandık analiz ederiz. Her bölgeyi analiz ederiz. Vatandaşlarımızın tercihlerini daha doğru anlamaya daha doğru konumlandırmaya çalışırız. Çünkü siyaset nihayetinden toplumdan devlete doğru yapılan bir iştir. Toplumsal talebi iyi görmek lazım.

"Kılıçdaroğlu sessiz kaldı"

Terör örgütlerinin Avrupa'daki faşistlerin çeşitli terör örgütlerinin ciddi bir şekilde bu Türkiye'ye dönük beyanlarından dolayı rahatsızlık duyduklarını görüyoruz. Bu beyanlar karşısında Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması hatta etrafında ona destek verenlerin destek açıklayan siyasilerin bu terör örgütlerinin beyanlarının üstüne koyarak işte cumhuriyeti yıkacağız yeniden kuracağız özerklik ilan edeceğiz diyorlar bir kısmı da terörist başına bir imtiyaz verilmesinden bahsediyor.

"Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırı yaptılar"

14 Mayıs gelene kadar milli değerlere karşı sustular. Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik peşinde. Bunlar terör örgütüne söylemediklerini halka söylediler

Depremzedelere yönelik sistematik bir saldırıda bulundular. Vatandaş iradesini gasp etme çabasındalar. Biz seçim gecesi resmi verileri bekledik.

Kılıçdaroğlu sahte milliyetçilik üretmeye başladı. 14 Mayıs'a gelene kadar milli değerlere karşı sustular.

Rehavet uyarısı

Rehavet siyaset ve toplum için tehlikelidir. Sıfırdan seçim yapıyoruz, herkes sandığa gitmeli.



#Ömer Çelik
#AK Parti
#Yedili Masa
#seçim
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