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OMÜ Çarşamba yerleşkesi genişliyor

OMÜ Çarşamba Kampüsü alanına 43 bin metrekare alan ilavesi yapıldığını açıkladı. 42 bin metrekare mevcut alanı bulunan kampüse yapılan 43 bin metrekare alan ilavesiyle Çarşamba Kampüsü alanı 85 bin metrekareye yükseldi.

04:00 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve dekanlar ile bir araya geldiği toplantının ardından OMÜ Çarşamba Kampüsü alanına 43 bin metrekare alan ilavesi yapıldığını açıkladı. 42 bin metrekare mevcut alanı bulunan kampüse yapılan 43 bin metrekare alan ilavesiyle Çarşamba Kampüsü alanı 85 bin metrekareye yükseldi. Eğitim alanındaki yatırımların devam edeceğini belirten Başkan Doğan, “Eğitim kenti Çarşamba’mızda yatırımlarımıza devam ediyoruz. Öğrenci kenti Çarşamba’mızda; İletişim Fakültesi, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Çarşamba Ticaret Borsası MYO, Adalet MYO ve Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine ev sahipliği yapıyoruz” dedi.



#Çarşamba Belediyesi
#Halit Doğan
#Ondokuz Mayıs Üniversitesi
#Eğitim
8 dakika önce
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