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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ömür boyu hapiste kalacaklar

İnfaz yasasına göre bir mahkum çok sayıda müebbet hapis cezası alsa bile en fazla 36 yıl cezaevinde kalıyor. Ancak 15 Temmuz gecesi 252 kişiyi şehit eden darbeciler hapisten çıkamayacak. Cezası kesinleşen sanıklar hakkında PKK elebaşı Öcalan’da olduğu gibi “şartlı salıverme” hükmü uygulanmayacak. Bu durum ilk olarak “Cumhurbaşkanı suikast timi” için uygulandı. Yargıtay’ın cezalarını onadığı tim için hazırlanan müddetnamede, “salıverileceği tarih” kısmında “yaşam boyu” ifadesi yer alıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Erdoğan'a suikast timini yöneten FETÖ'cü Gökhan Şahin Sönmezateş
Erdoğan'a suikast timini yöneten FETÖ'cü Gökhan Şahin Sönmezateş

15 Temmuz gecesi Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet gibi kritik noktaları bombalayan, 252 kişiyi şehit eden darbeciler, ölene kadar cezaevinden kurtulamayacak. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde 289 darbe davası açıldı. Bu darbe davalarının önemli bir kısmında karar çıkarken, sanıklara ceza yağdı.

İLK ONAMA SUİKASTÇİLERE

Şükrü Seymen

İlk derece mahkemelerin karara bağladığı darbe davalarıyla ilgili İstinaf ve Yargıtay kararları da çıkıyor. Yargıtay’da onanan ilk kritik darbe davası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast davası oldu. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, suikast timinin başında bulunan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ’nün “Çiğli üs imamı” olduğu belirtilen “menfez paşası” eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu ile Özay Cödel ve Osman Kılıç’ın aralarında bulunduğu 40 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli oranlardaki hapis cezasını onadı.

Zekeriya Kuzu

ARTIK HÜKÜMLÜ OLDULAR

Onama kararıyla birlikte suikast timi üyeleri, tutukluluk süreci son bularak “hükümlü” durumuna geldi. Bu aşamadan sonra ise hükümlülerin ne kadar süre cezaevinde yatacağına dair müddetname hazırlanıyor. İnfaz yasasına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmişler en fazla 30 yıl cezaevinde kalıyor.

“YAŞAM BOYU” MÜDDETNAMESİ

Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ya da bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına çarptırılan hükümlüler cezalarının 36 yılını infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanabiliyor. Yasalara göre bir hükümlü en fazla 36 yıl cezaevinde kalabiliyor. Ancak yasada, anayasal suçların örgütün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi durumunda “şartlı tahliye” hükümlerinin uygulanmayacağı da belirtiliyor. Darbecilerin söz konusu kanun uyarınca cezalarını ömür boyu cezaevinde çekmeleri için ilk müddetname hazırlandı.

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ÖCALAN’LA AYNI MUAMELE

Suikast timinin dosyaları, müddetname hazırlanması için Ankara Başsavcılığı İnfaz Bürosu’na gelmeye başladı. İnfaz savcılığı ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Cumhurbaşkanına suikast girişimini planlayıcılarından Özay Cödel ve Osman Kılınç’ın ne kadar süreyle cezaevinde yatacağına dair müddetnamelerini hazırladı. Müddetnamede, her iki darbeci için PKK elebaşa Abdullah Öcalan hakkında uygulanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/16. maddesi uygulandı. Buna göre, söz konusu madde ile hükümlüler, “hiçbir şart ve hadle şartlı salıverme işlemi yapılmaksızın” ölünceye kadar kapalı cezaevinde cezalarının infaz edilecek.

  • İşte o madde
  • Darbecilerin ömür boyu cezaevinde kalmalarının yolunu açan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 107/16. maddesi şöyle: “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Dördüncü Kısım, ‘Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar’ başlıklı Dördüncü Bölüm, ‘Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’ başlıklı Beşinci Bölüm, ‘Milli Savunmaya Karşı Suçlar’ başlıklı Altıncı Bölüm altında yer alan suçlardan birinin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi dolayısıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkumiyet hâlinde, koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.”
  • Darbeciler için emsal olacak
  • Darbeciler Gökhan Şahin Sönmezateş, Ünsal Coşkun ve Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu diğer hükümlülerin dosyalarının da infaz savcılığına gönderildiği öğrenildi. Savcılığın, bu hükümlüler hakkındaki müddetnameleri de en kısa sürede hazırlaması bekleniyor. Ankara İnfaz Savcılığınca uygulanan karar, diğer darbeciler için de emsal oluşturacak. Bu durumda darbe suçundan kesinleşmiş hapsi olan tüm FETÖ’cülerin müddetnamesinde, “Ceza infaz kurumundan şartla salıverileceği tarih” kısmının karşısında “yaşam boyu” yazacak.

ESKİ SAVCIYA 11 YIL

Osman Şanal

Eski savcı Osman Şanal, FETÖ’ye üye olmak suçundan yargılandığı davada 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şanal, tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans aracılığıyla bağlandı. “Katılan” sıfatıyla dosyada yer alan eski savcı İlhan Cihaner ile avukatı Turgut Kazan da duruşmada hazır bulundu. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Şanal’a “silahlı terör örgütüne üyelik” suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Oğlunu FETÖ’ye tutanakla vermiş

Hazim Sesli (Ortada)
  • FETÖ’nün sözde “bürokrasi imam yardımcısı” iş adamı Hazim Sesli’nin, oğlunu ABD’deki örgüt yöneticilerine teslim tesellüm tutanağıyla teslim ettiği ortaya çıktı. Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ’nün mali yapılanmasına yönelik davada aralarında örgütün sözde “bürokrasi imam yardımcısı” iş adamı Hazim Sesli’nin de bulunduğu 27 sanığa “terör örgütü üyesi olmak” suçundan 2 yıl 1 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesine ilişkin kararın gerekçesi açıklandı.
  • KURALLAR SIRALANMIŞ
  • Kararda, Sesli’nin ikametgahı ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin içeriklerini de yer verildi. Ele geçirilen dijital verilerde, 2015 yılının ağustos ayında Sesli’nin üniversite eğitimi için ABD’ye gönderdiği oğlu A’yı (25) örgüt yöneticilerine teslim ederken imzalanan teslim tesellüm tutanağının da yer aldığı belirtildi. Söz konusu tutanakta, sanık Sesli’nin oğlu A’nın ABD’de bulunduğu sürede uyması gereken kuralların tek tek sıralandığı, kurallara uymadığı takdirde Türkiye’ye gönderileceğine dair metnin bulunduğu bildirildi.

FETÖ’nün kiralık senatörü
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