Omuz omuza

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde, vatan müdafaasında can veren şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla dün düzenlenen anma etkinliklerinin başkent ayağında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Acılı ailelerle bir süre sohbet eden Erdoğan Mehter Takımı'nın seslendirdiği 15 Temmuz Marşı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne yürüdü. İnşaasının ardından ilk resmi törenin düzenlediği anıta kırmızı-beyaz güllerin yer aldığı demeti bırakan Cumhurbakanı daha sonra şehitler için dua etti.

ERDOĞAN KUR'AN OKUDU

Beraberindeki ailelerle Beştepe Millet Camii'ne geçen Erdoğan, düzenlenen Hatm-i Şerif merasiminde şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua ettiği programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski TBMM Başkanı ve milletvekili Binali Yıldırım, bazı bakanlar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Ankara'daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. Erdoğan daha sonra TBMM Genel Kurulu’ndaki özel oturuma geçti.