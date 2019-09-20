Gündem On binlerce aday lisansüstü eğitim için ALESte ter dökecek
EĞİTİM

On binlerce aday lisansüstü eğitim için ALES'te ter dökecek

On binlerce aday lisansüstü eğitim için ALES'te ter dökecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019-ALES/2) 141 bin 828 adayın katılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
ALES Sınavı pazar günü yapılacak.
ALES Sınavı pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve yurt dışında lisansüstü eğitim almak isteyen adayların katıldığı ALES'e ilişkin bilgileri paylaştı.

ALES'in geçmiş yıllarda ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere yılda 2 defa yapıldığını, gelen yoğun talep üzerine Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2018'den itibaren yılda 3 kez düzenlenmesi kararı alındığını anımsatan Aygün, 22 Eylül Pazar günü bu yılın ikinci ALES'ini yapacaklarını kaydetti.

Aygün, "Pazar günü 81 ilde, 88 sınav merkezinde düzenleyeceğimiz ALES'e 141 bin 828 aday katılacak. Sınavda emniyet görevlileri dahil toplam 18 bin 9 kişi görev alacak" diye konuştu.

"En geç saat 10.00'da sınav binasında olun" uyarısı

Sınavda 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testin uygulanacağını ve adaylara 150 dakika süre verileceğini anlatan Aygün, bu soruların belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlilik ve bilgileri ölçmeye yönelik değil farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacağına işaret etti.

ÖSYM Başkanı Aygün, kimliğini kaybeden adayların mağdur olmaması için 2019-YDS/2'nin uygulanacağı gün, sınav yapılan illerde nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını belirterek, "Adaylarımıza, en geç saat 10.00'da sınav binalarında olması gerektiğini aksi halde binalara alınmayacaklarını hatırlatmak isterim. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Yılın son ALES'i 17 Kasım'da

Öte yandan ÖSYM 2019'un son ALES'ini de 17 Kasım'da düzenleyecek.

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2019-ALES/3 için başvuruda bulunmak isteyen adayların 25 Eylül'e kadar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapması gerekiyor.

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