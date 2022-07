On binlerce insanın imanıyla oynadı

Terörist Fetullah Gülen, sadece TSK ve kamuya sızdırdığı elemanları ile devlete kastetmedi. Kendi uydurduğu dinle İslam’a kastetti, insanların, on binlerce insanın imanı ile oynadı. Kimi zaman Allah’la dünyada görüşülebileceğini iddia etti, kimi zaman Peygamberimizle rüyada görüştüğünü öne sürdü. Evliya ve Allah dostları ile görüşme ise terörist Gülen için sıradan bir işti. Gayb âleminden aldığı haberler de cabası. Diyanet İşleri Başkanlığı örgütün tüm basılı, yazılı ve görsel kaynaklarını tarayarak “FETÖ: Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü” başlıklı bir rapor hazırladı. Kitapçıkta örgütün sapkınlıkları tek tek ortaya kondu. İşte kitaptan satır başları:

ALLAH’LA GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI

Fetullah Gülen: “O kişinin haram karşısındaki bu tutumu, daha sonra Cenâb-ı Hakk’ı müşahede gibi mühim bir neticeyi de verecektir. Bu müşahede ötede olabileceği gibi bu dünyada da olabilir... Allah bize olan lütuflarını rüyalar yoluyla lütfediyor veya bazı saf gönüller sayesinde yakazalar vasıtasıyla içimize akıtıyor, başta Efendimiz olmak üzere birçok sahabe, evliyâ ve mukarrabinle görüştürüp buluşturuyor....” Neredeyse her gün ve her an Allah’la görüştüğü iddiası, Gülen’in hastalıklı zihin dünyasının en vahim yansımasıdır. Oysa Kur’an’da belirtildiğine göre, Allah Teâlâ insanlarla ancak peygamberleri vasıtasıyla konuşur. Rabbimizin insanlarla iletişimi ancak vahiyledir. Son vahiy ise Son Peygamber Hz. Muhammed’e (sav) gelmiştir. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecektir. Bu sebeple hiç kimse Allah’la konuştuğunu, O’nu dünya gözüyle gördüğünü, ilahî mesajların kontrolünde olduğunu iddia edemez.

MELEKLERLE GÖRÜŞME İDDİASI

Fetullah Gülen: “Desem ki size, ben her gün bir tane cinle görüşüyorum, yalan söylemiş olmam. İçinizde vardır böyle bin tane. Melâike-i kiramla görüşen bir sürü insan vardır desem yalan söylemiş olmam. Bir mümin cemaati içinde olur bu kadar. Resûl-i Ekrem aleyhi’s-salatu ve’s-selamın ruhaniyeti ile çok defa benim telakkim oluyor dese insan, yalan söylemiş olmaz.”

Gayb âleminin gözle görülmeyen varlıklarıyla iletişim içinde olma iddiası, halkı korku ve saygı yoluyla kontrol altına alma yöntemi olup, örgüt içinde sadece elebaşı tarafından değil, idareci vasfı olan birçokları tarafından da kullanılmaktadır.

İSLÂM ÂLİMLERİNİ İSTİSMAR ETTİ

Fetullah Gülen: Birkaç arkadaşım alıp bir mektep yeri, bir üniversite yeri, bir arsayı görmek için beni bir yere götürmüşlerdi… Çalılık, taşlık bir yerdi. O çalılığın ortasında birkaç insan oturuyordu. Nuranî insanlardı. Yanlarına sokulmaya karar verdiler. Yanlarına gittik, ben istizan istedim. ‘Sizler kim olasınız ki’ dedim. Tabiinin efendisi Hasan Basrî idi. Orda Numan b. Sabit Ebû Hanîfe vardı. Celâleddin-i Rûmî vardı. Çeşitli asrın büyük insanları bir araya toplanmış sizin yapacağınız üniversitenin krokisini, mana aleminde çerçevesini ortaya koyuyorlardı....”

İnsanımızın geçmişine, medeniyetine ve büyüklerine olan hürmetini fırsat bilen hain oluşumun lideri, konuşmalarında kendisinin ve adamlarının başta sahabe olmak üzere İslâm tarihinin önemli simalarıyla rüyada ve yakaza halinde görüştüklerini iddia etmektedir. Kurduğu menfaat çarkını ilim ve irfan ehlinin ziyaret ettiğini, faaliyetlerini İslâm büyüklerinin desteklediğini öne sürmesi büyük iftiradır.

Peygamberle irtibat iddiası

Hz. Peygamber’le rüyada ve rüya dışında sürekli görüştüğünü, örgüt mensuplarına verdiği emir ve talimatları Hz. Peygamber’den aldığını iddia eden FETÖ elebaşı, bu yolla insanları kandırarak Allah Resûlü’nün otoritesini istismar etmiştir. Fetullah Gülen: “Başında kapalı arz ettim, şimdi de açık arz edeyim. Namaz kıldığımız mescide geliyorduk. Kalabalık akın akın içeriye giriyordu diyor nâkil. Ben de içeriye giriyordum. Mahfil gibi bir yerin merdivenlerinde bulunduğum esnada, Resûl-i Ekrem cemaatimize şeref verdi, dediler. Mihraba doğru yanaşıyordu, caminin daimi hatibine vaaz etme teklifini yaptılar, Yâ Resûlallah sizin bulunduğunuz yerde olur mu bu, şeref buyurdu, mihrabın önünde oturdular. Cemaat coştu.....”