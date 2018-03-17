On binler Gelibolu’ya akın etti

MUSTAFA İLHAN

Tarihi Gelibolu Yarımadası, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl törenleri öncesinde binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tur otobüsleri ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Şehitler Abidesi ve 57. Alay Şehitliği başta olmak üzere bölgeyi ziyaret ediyor. Şehit mezarları başında dua eden vatandaşlar, anıt ve heykellerin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Eskişehir’den 1800 kadınla tarihi yarımadayı ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, yaptığı açıklamada, sabah erken saatlerde bölgeye geldiklerini söyledi. Ataç, şehit mezarlarında dua ettikten sonra Şehitler Abidesi’nde İstiklal Marşı’nı okuduklarını belirtti.

diyanet'ten Çanakkale Zaferi hutbesi

YAŞANIP, GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER

Kocaeli’den gelen üniversite öğrencisi Hakan Maraş da Çanakkale’ye ilk kez geldiğini belirterek, “Burası anlatılmaz yaşanır. Tüylerim diken diken oldu. Bütün Türk halkının buraya gelip bu duyguyu tatmasını isterim” diye konuştu.

Burdur’dan gelen Elif Ceylan da ilk kez ziyaret ettiği tarihi yarımadada duygulandığını ifade ederek, “Toprağa basarken bile insanın içi ürperiyor. Tüm vatandaşlarımızın burayı görmesi gerekiyor. Yaşanıp, görülmesi gereken yerler” dedi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi yarımadadaki köylerde bulunan özel müzeleri de ziyaret edip, buralarda sergilenen hediyelik eşyalardan satın alıyor.

Ziyaretçiler, şehit mezarlarında dua ettikten sonra Şehitler Abidesi’nde İstiklal Marşı'nı okudu.

Ecdadın emanetini yarınlara taşıyalım

Milletimizin Varoluş Mücadelesi: Çanakkale Zaferi, konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu. Vatan sevgisinin, Allah’ın kalplere nakşettiği benzersiz bir duygu olduğunun altı çizilen hutbede, şöyle denildi: “Kahraman ecdadımız soylu bir mücadeleyle bu vatanı müdafaa ederken, imanından güç almış, vatan sevgisiyle ayakta kalmıştır. Çanakkale’yi geçilmez kılan ruhu, şüheda fışkıran toprağımızın izzetini evlatlarımıza öğretelim. Ecdadımızın emanetine sahip çıkalım. Bu emaneti, aynı bilinç ve idealle yarınlara taşıyalım”

Çanakkale ruhunu taşıyan birileri var

Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü için Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Birileri Var’ sloganı eşliğinde bir kamu spotu ve beste hazırladı. Kampanya görsellerinde şehitler Ömer Halisdemir, Aybüke Yalçın, Eren Bülbül, Muhammet Fatih Safitürk yer aldı. Bundan böyle her yıl Bakanlık tarafından oluşturulacak bir temayla yürütülecek.