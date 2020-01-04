Gündem Ön heyet yola çıkıyor
POLİTİKA

Ön heyet yola çıkıyor

Libya tezkeresinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından gözler bu ülkeye yapılması planlanan sevkiyata çevrildi. Resmi Gazete’de yayınlanan tezkereyle birlikte Mehmetçiğin Libya’ya gitmesi için hiçbir engel kalmadı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
UMH’ye yapılacak askeri yardımlar hem Libya’nın meşrû temsilcilerini darbeci Hafter’e bağlı teröristlere karşı koruyacak, hem de meşrû hükümetin devamlılığını sağlayacak. Bunun yanında Ankara-Trablus arasında Doğu Akdeniz’e ilişkin imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ayakta kalacak.
UMH’ye yapılacak askeri yardımlar hem Libya’nın meşrû temsilcilerini darbeci Hafter’e bağlı teröristlere karşı koruyacak, hem de meşrû hükümetin devamlılığını sağlayacak. Bunun yanında Ankara-Trablus arasında Doğu Akdeniz’e ilişkin imzalanan deniz yetki alanları anlaşması ayakta kalacak.

Alınan bilgiye göre bir ön heyet, intikal hazırlığı kapsamında Libya’ya giderek yer tespiti yapacak. Askeri personelin sevkiyatın emniyetini gözden geçirmek üzere önümüzdeki günlerde yola çıkması bekleniyor. Bu adımı askeri birliklerin Libya’ya sevki izleyecek.

MEHMETÇİK EĞİTECEK

  • Türk askerinin Libya’daki varlığı meşrû hükümetin daveti ile ikili anlaşmaların yanısıra BM sözleşmesinin 51. maddesine dayanacak. Mehmetçik, UMH silahlı gücünün eğitip donatılmasına da katkı sağlayacak. Bu kapsamda UMH güçlerinin düzenli ordu birlikleri haline dönüştürülmesi ve hava saldırılarından korunmaları için hava savunma sistemi takviyesi yapılması planlanıyor.

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GÜNDEM
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