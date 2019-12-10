Onayımız olmadan adım atamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası ile Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail’in, bölgede Türkiye’nin onayı olmadan sondaj yapamayacağını, doğal gaz nakil hattı kuramayacağını söyledi. Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğunu belirterek, “Bunlar, bunu da görmüyorlar. Bu anlaşma ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından dayatılmaya çalışılan yaklaşımlara ve ülkemizi Antalya Körfezi’ne hapsetmeyi hedefleyen deniz yetki alanı iddialarına karşı uluslararası hukuk çerçevesinde haklı bir adım attık.” dedi.

ÜÇÜNCÜ SONDAJ GEMİSİ GELİYOR

Erdoğan, Mısır, Güney Kıbrıs, Yunanistan’ın, zaman zaman İsrail’in dörtlü bir halde Doğu Akdeniz’i adeta kendilerinin egemenliği altına almaya çalıştığını ve zaman tehditler savrulduğunu belirterek, “Biz bu tehditleri dinlemedik. Bizim daha önce ne sismik araştırma gemimiz vardı ne sondaj gemimiz vardı. Şimdi hamdolsun iki tane sondaj, iki tane sismik araştırma gemimiz var. Şimdi bir tane daha anlaşma dönemindeyiz, bir sondaj gemisi daha alacağız. Bu çalışmaları, araştırmaları sadece Akdeniz’de değil, zaman zaman Karadeniz’de hatta belki uluslararası sularda sürdüreceğiz.” diye konuştu.

YETKİ ALANIMIZ MAKSİMUM DÜZEYE ÇIKTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2003’te Mısır, 2007’de Lübnan, 2010’da İsrail ile benzer anlaşmalar imzaladığını vurgulayan Erdoğan, uluslararası hukuku ve Türkiye’nin haklarını hiçe sayarak Doğu Akdeniz’i parsellediklerini söyledi. Yunanistan’ın, Türkiye’yi, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye kıyıları arasına sıkıştırma planı devreye girmeden, Türkiye’nin bu anlaşma ile Doğu Akdeniz’deki yetki alanını maksimum düzeye çıkardıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye ve Libya olarak bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye’nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama-tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye’nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Ülkemizin, Doğu Akdeniz’in batı kısmındaki kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge sınırları, birbirini destekleyen bir dizi adım ile ilk defa bir bütün olarak ve net bir şekilde ortaya kondu.”

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SİZ OLMASINIZ HAKKIMIZI ALAMAZDIK

Dünkü İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı’na Libya’dan katılan kadın temsilcinin çok mutlu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “(Sayın Başkanım, siz olmasaydınız biz bu haklarımızı alamazdık. Şimdi biz bu haklarımıza kavuştuk. Libya halkı sizi şöyle seviyor, böyle seviyor...) Anlata anlata bitiremedi. Bütün mesele, bugüne kadar vurdular, aldılar. Yok, bundan sonra böyle olmayacak. Artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız. Türkiye ile Libya arasında çizilen şu hat, adalar değil ana karalar üzerinden çizildiği için Yunanistan’ın eli kolu bağlandı. Yunanistan’ı biraz da çıldırtan bu.”

YUNANİSTAN DİYALOGA YANAŞMADI

Erdoğan şöyle devam etti: “Dolayısıyla Yunanistan’ın itiraz edebileceği bir boşluk yok. Doğu Akdeniz konusunda yeni bir diyalog kanalı açma teklifimizin geçerli olduğunu Başbakan Miçotakis’e bizzat kendisine ifade ettim. Ancak yapılan çağrılarımıza Yunanistan tarafından bugüne kadar olumlu bir cevap alamadığımızı da üzülerek belirtmek isterim. Tabii Yunanistan muhtıranın metnini vermediği gerekçesiyle Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı etti. Halbuki bu, gizli bir muhtıra değil. Şimdi BM’ye gönderdik, tescil aşamasında.” Rusya’nın Libya tutumunun sorulması üzerine Erdoğan, Putin ile bu aralar bir görüşme talebinin olduğunu, ayrıca gelecek ayın 8’inde Putin’in Türkiye’de olacağını dile getirerek “Ben inanıyorum ki Rusya da Hafter konusunda mevcut tezi gözden geçirecektir” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile gerçekleşen mutabakattan rahatsız olanların oyunları bozuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Özel Yayını'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Erdoğan, ' Bu anlaşmayı biz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladık. Yunanistan, Mısır, İsrail, GKRY ciddi anlamda rahatsız oldu. Biz bu adımı atınca bunların oyunları bozuldu' dedi. BiP'te paylaş

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Diyarbakır annelerinin duruşu çok asil

Diyarbakır annelerinin nöbetine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu duruş çok asil bir duruş. Anne kimdir, anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. O ahlaksızların kaçırılanlara karşı tavırlarını da gördük. Annelerden daha farklı bir yaklaşım beklenebilir mi? Parlamentoda kuru sıkı atanlar önce bunun hesabını verin. Şimdi ili terk ettiniz, niye terk ettiniz kaçacak delik arıyorsunuz.” dedi.

Abdi Şahin’i bulduğumuz yerde vururuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a izletilen terörist Ferhad Abdi Şahin videosuna ilişkin, “Biz bu videoyu Trump ve 5 tane senatör ile ayrıca bakanlar vardı, hepsiyle paylaştık. Orada güzel bir hava oluşturdu, bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş bir teröristtir. Böyle biriyle bir araya gelmek, bizim onu aracı olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Biz bu teröristi gördüğümüz, bulduğumuz yerde etkisiz hale getireceğimizi söyledik.

Avrupa iki değil çok yüzlü

(Fransa’daki polis şiddeti) Bu oralarda olduğu zaman haklarıdır, yapabilirler. Türkiye’de teröre karşı böyle bir adım atılsa ‘Yapamazsınız, sizde şiddet var.’ Bunlar yaptığı zaman meşrudur, Türkiye’de olduğu zaman gayrimeşrudur. Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor.

(Fransa’daki polis şiddeti) Bu oralarda olduğu zaman haklarıdır, yapabilirler. Türkiye’de teröre karşı böyle bir adım atılsa ‘Yapamazsınız, sizde şiddet var.’ Bunlar yaptığı zaman meşrudur, Türkiye’de olduğu zaman gayrimeşrudur. Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor. Libya isterse asker göndeririz

“Libya’nın BM tarafından tanınan meşru hükümeti eğer bir destek isterse Türkiye’den askerimiz Libya’ya gider mi?” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, “Böylesine bir çağrı özellikle Türkiye’ye tabii ki bu hakkı tanır. Yani Libya halkından, yönetiminden böyle bir davet geldiği anda bu bizim için adeta bir hak doğurur.” diyerek, burada askeri güvenlik ve denizde hakkaniyet konusunda anlaşma yaptıklarını hatırlattı.

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