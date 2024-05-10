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Onaylı randevu pazartesi başlıyor

Hastanelerde ‘onaylı randevu dönemi’ başlıyor. Randevu alanların, bir gün önce akşam 20.00’ye kadar randevusuna onay vermesi gerekecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi başlayacak uygulamadan 65 yaş üstünün muaf olduğunu açıkladı.

04:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 01:32 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevularında 'onay' döneminin başladığını duyurdu. Koca, Bakanlıkta düzenlediği "Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"nda, sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak sağlık hizmeti almayı son derece kolaylaştıracak bir altyapı kurduklarını belirtti.

65 YAŞ ÜSTÜ MUAF OLACAK

Geçen yıl 23 milyon kişinin aldığı randevulardan en az birine gelmediğini bildiren Koca, bunun nüfusun yaklaşık 4'te birine geldiğine işaret ederek "Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. 3-4 saat

kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30'u kullanılamadı." dedi.

Koca, şunları ifade etti:

"Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 20.00'ye kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları. Bu gruptaki hastalar,

onay işlemlerinden istisnadır. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşa-cağız. Öncelik, talep bırakan hasta-larda olacak."

2028'de tüm aşılar yerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hıfzıssıhha Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Üretim Merkezimizin inşaatını tamamlayarak pilot üretimlere iki yıl içinde başlanacağını söyledi. Koca, "Kuduz, Hepatit A ve suçiçeği aşıları, teknoloji transferi ile artık ülkemizde üretilecek. 2028'de tüm aşılar yüzde 100 yerli üretim olacak. Bağımlılıkla mücadele için de rehabilitasyon amaçlı BAHAR merkezlerini hayata geçiriyoruz. İlki bu yıl Sancaktepe'de hizmete başlayacak. Çok kısa bir sürede tüm büyükşehirlerimiz bu merkezlere sahip olacak" dedi.


Girişimcilik inadı lider yaptı

Merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy’un bir fabrika kurma hayalinin peşinden gitmesiyle kurulan Ulusoy Un’un hikayesi, aslında Anadolu sermayesinin bugünlere nasıl geldiğini özetliyor. 1960’lı yılların Türkiye’sindeki imkansızlıklarla başlayan hikaye Anadolu girişimcisinin üretimi, istihdamı ve sonrasında ihracatı kendi çabasıyla öğrenmesini içeriyor. Bugün Türkiye ekonomisine yön veren birçok şehirde sanayi kuruluşunda benzer hikayeleri bulabilirsiniz. İstanbul’a göre rekabete geç başlayan Anadolu sermayesinin en önemli motivasyon kaynağı halka arzlar oldu. Borsaya açılmanın aile işletmelerinde kurumsallığı pekiştirdiğini ve sonraki kuşağa tecrübe aktarımında kolaylık sağladığını belirten Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Anadolu sermayesinin büyüyebilmesi, yatırımlarını öngörmesi ve üretimini artırması adına halka arzın çok önemli bir kaynak olduğunu söyledi.


#Fahrettin Koca
#Sağlık
#Sağlık Bakanlığı
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