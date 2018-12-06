Gündem Önce AK Partininkapısını çalmış
POLİTİKA

Önce AK Parti’nin kapısını çalmış

İyi Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Kocamaz öncesinde kapısını çaldığı AK Parti’den ret yanıtı aldı. Kocamaz’ın girişimi Cumhur İttifakı ruhuna aykırı olacağı için Erdoğan tarafından veto edilmiş.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Burhanettin Kocamaz
Burhanettin Kocamaz

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘Yenikapı ruhu’nun devamı olarak AK Parti ve MHP arasında tesis edilen Cumhur İttifakı'nda tarafların hassasiyeti öne çıkıyor. Bunun son örneği Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’da yaşandı.

MHP'nin elinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut Başkan Burhanettin Kocamaz yerel seçimlerde aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek adres aramaya başladı. Kocamaz, istifasının ardından soluğu AK Parti'de aldı ve adaylık başvurusu yaptı. Ancak Kocamaz'ın adaylığı Cumhur İttifakı'na takıldı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kocamaz'ın başvurusunun kabul edilmesini Cumhur İttifakı ruhuna uygun düşmeyeceği için reddetti. Kocamaz da MHP'ye karşı başlatılan olağanüstü kurultay sürecinde hareket ettiği İyi Parti'ye gitti ve bu partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

GÖREVDEN ALMIŞTI

24 Haziran seçimlerinde başarılı bir sınav veren ve ikinci seçimine hazırlanan AK Parti ile MHP arasında ittifakın zarar görmemesi için gösterilen özen bununla sınırlı değil. TBMM’de İyi Parti'nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin görüşülmesine dair grup önerisi CHP, İyi Parti, HDP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı önergeye evet oyu verdiği için ve grubu da bu yönde oy kullanmaya yönelttiği için görevden almıştı. Bahçeli'nin bu hamlesi "İttifak ruhuna zarar gelmemesi için görevden aldı" şeklinde yorumlanmıştı.

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