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İSTANBUL

Önce baskın şimdi korsan mail

Boğaziçi'ndeki Bilgi İşlem Merkezini basıp evrak gasp eden 4 akademisyen bir skandala daha imza attı. Baskıncı profesörlerden Tuna Tuğcu’nun doktora öğrencisi olan bilgi işlem görevlisi Levent Altay’ın, yetkisini aşarak tüm üniversite personeline toplu e-posta gönderdiği ortaya çıktı. Gaspçı profesörlerin savunulduğu korsan e-postadan sonra Altay görevden uzaklaştırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Önce baskın şimdi korsan mail
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Boğaziçi Üniversitesi’nde Bilgi İşlem Merkezi'ni basıp evrak gasp eden 4 akademisyenden yeni bir skandal adım daha geldi. Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör atamasını gerekçe göstererek eğitim-öğretimi sabote eden bazı hocalar, bilgi işlem baskınının ardından bu kez de bilgisayar korsanlığına soyundu. Baskıncı hocalardan Prof. Dr. Tuna Tuğcu’nun doktora öğrencisi olan Boğaziçi Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Levent Altay, yetkisini aşarak tüm üniversite personeline toplu e-posta gönderdi.

Tuna Tuğcu
Tuna Tuğcu

İSTEDİLER VERDİK

Altay, korsan e-postada bilgi işlem merkezini basıp çalışanları tehdit eden, evrakları gasp eden Prof. Dr. Tuna Tuğcu, Prof. Dr. Yavuz Akpınar, Prof. Dr. İbrahim Semiz ve Prof. Dr. Emre Otay’ı savundu. Altay e-postada “Bize gelen her kişiye vereceğimiz bilgi ve belgeleri hocalarımıza hiç de tereddüt etmeden verdik” ifadelerini kullandı. Üniversitedeki bilgi işlem güvenliğini tehlikeye sokan korsan e-postanın ardından Altay görevden uzaklaştırıldı. Bilgi İşlem Merkezi’ni basan 4 akademisyenin de görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Paralar Tuğcu’ya

Yapılan incelemelerde baskını organize eden Prof. Dr. Tuna Tuğcu ile ilgili şok bilgilere ulaşıldı. Baskıncılar arasındaki Prof. Dr. Tuğcu’nun kendi şirketi olduğu ortaya çıktı. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Tuğcu’nun şirketinden ihalesiz, doğrudan temin yoluyla hizmet satın alındığı öğrenildi.

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