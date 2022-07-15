Önce direnişe sonra habere

İLKAY ALTAN

15 Temmuz’da darbecilerin hedefindeki en önemli noktalardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesiydi. Direnen halka açılan ateşte 14 vatandaş şehit, onlarcası da gazi oldu. Darbeye karşı tereddüt etmeden sokağa çıkanlar arasında genç, cesur bir gazeteci de vardı. İBB Medya AŞ’de muhabir olan Halil Kişeçok, o gece Haber Merkezi’nde nöbete kalmıştı. Darbe girişimine ilk andan itibaren tanık olanlardan biri olan genç muhabir, o gece yaşadıklarını anlattı: Saat 21.30 civarı köprüde askerlerin görüldüğüne dair telefonlar almaya başladık. Gazeteci refleksiyle olayın normal bir durum olmadığını fark edip teyit etmek için araştırma yapmaya başladık. Stajyer olarak başladığım İBB’de 1 Temmuz itibarıyla gerçek bir muhabir olmanın heyecanını yaşıyordum. 15 günlük bir muhabir olmam ve yaşımın küçük olması o an umurumda bile değildi.

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IŞIKLARI KAPATIP İZLEDİK

Saat 22.00 civarı bizim penceremizden bir asker gördüm. Şehzade Camii tarafında duruyordu. Sonra yavaş yavaş çoğaldılar ve etrafımızı sardılar. Medya AŞ’de en fazla 6 kişi vardık. Telefonlarım susmuyordu. Eş, dost, çalışma arkadaşlarım, herkes arıyordu. Artık haber siteleri ve sosyal medyada da bir kalkışma olduğu ‘son dakika’ olarak geçmeye başlamıştı. Pencereden, İBB Başkanlık ana binasının önünde, 2 adet askeri araç ve üst düzey askerin etrafında toplanan bir grup asker gördüm. O an, olayın ciddi bir hal alacağını anladım.

AL BAYRAĞIMIZA SARILDIM

Askerlerin geldiğini gördüğüm zaman, ‘Siz o silahları kime doğrulttuğunuzun farkında mısınız, Bu gecenin bir de sabahı var!’ diye bağırdım. Dışarıda sadece askerler vardı. Sırtımda, güvenlik görevlimiz Gökmen beyin astığı kurban olduğum al bayrağımız sarılı bir şekilde, askerlerle konuşmaya çalıştım. Bulunduğum alandan vatandaşlara, ‘Gelsenize beyler, korkmayın gelin! Asker bizim askerimiz. Benim askerim bana mı sıkacak? Bir kere öleceksiniz, Allah için ölün! Ateşten mi korkuyorsunuz? Gelsenize buraya!’ diye bağırmaya başladım. Bu anları kameraman arkadaşım çekmiş, ben de oradan izledim kendi halimi. Açıkçası o anlarda gazeteciliği bir köşeye bıraktım, iliklerime kadar ilk defa ölümü hissettim, hatta yaşadım. Medya AŞ önünde vurulan bir gencin çığlıklarını duydum ve yanına koştum. İlerleyen saatlerde Şehzade Camii’nden gerçekten yüreklere dokunan hem selâ hem sesleniş bize moral oldu. Bunlar gibi nice acı olayları o gece yaşadık.