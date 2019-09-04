Önce evi yaktı sonra katletti

Spor

Son 9 yılın en iyisi Ünal Karaman

Trabzonspor Teknik Direktörü, 2010-2011 sezonundan sonra bordo-mavili takımın toparlanma sürecine etki eden isimlerin başında yer aldı. Ünal Karaman, son 9 sezon içinde görev alan teknik adamlar arasında en başarılı isim oldu.