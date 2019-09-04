Önce evi yaktı sonra katletti

İddiaya göre, Afyonkarahisar’da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya’nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak’taki eşi Birsen Mıngır’ın (48) evine geldi.
- Daha sonra mutfak penceresinden evi ateşe veren Ali Mıngır, yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Birsen Mıngır, hayatını kaybetti. Zanlının ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Öte yandan yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.