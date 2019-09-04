Gündem Önce evi yaktı sonra katletti
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Önce evi yaktı sonra katletti

Afyonkarahisar’daki cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya’daki eşi Birsen Mıngır’ı pompalı tüfekle öldürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Mıngır, eşinin yaşadığı evi ateşe verdi.
Ali Mıngır, eşinin yaşadığı evi ateşe verdi.

İddiaya göre, Afyonkarahisar’da hükümlü bulunduğu cezaevinden firar eden Ali Mıngır, Konya’nın Meram ilçesi Sahibata Mahallesi Balıklı Çeşme Sokak’taki eşi Birsen Mıngır’ın (48) evine geldi.

  • Cezaevi firarisi Ali Mıngır, eşi Birsen Mıngır’ı öldürdü.
  • Daha sonra mutfak penceresinden evi ateşe veren Ali Mıngır, yangın nedeniyle evinden çıkan eşini pompalı tüfekle yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan Birsen Mıngır, hayatını kaybetti. Zanlının ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Öte yandan yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü.

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