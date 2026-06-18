Önce insanları ayağa kaldıracağız

İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye, tarihin en ağır yıkımlarından birini yaşadı. Belediye verilerine göre, kentteki kamu hizmetleri ile binalar ve altyapının yüzde 90’ı zarar gördü. Buna rağmen halk, topraklarını terk etmedi. Savaştan önce 280 bine yakın kişinin yaşadığı Cibaliye’de 120 binden fazla kişi mahallelerine geri döndü.

KAPSAMLI DİRİLİŞ PLANI HAZIR

Cibaliye Belediyesi, şehrin yeniden ayağa kaldırılması için savaş sonrası ortaya çıkan toplumsal dönüşümü de esas alan kapsamlı bir diriliş planı hazırladı. Tüm planlamalar mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleniyor. Ancak belediye sınırlarının yüzde 66’sı İsrail’in “sarı hat” olarak tanımladığı bölgede kalması, bunu zorlaştırıyor.

TOPLUM DERİN YARA ALDI

Cibaliye Belediye Başkanı Mühendis Mazen en-Neccar, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, hedeflerinin yalnızca yıkılan yapıları onarmak olmadığını, savaştan derin yara alan toplumu da yeniden ayağa kaldırmak olduğunu kaydetti. En-Neccar, hazırladıkları vizyonun merkezinde insanın bulunduğunu vurguladı.

GERÇEK İNŞA, İNSANI İNŞA ETMEKTİR

Yeniden inşanın yalnızca taşları üst üste koymak olmadığını vurgulayan en-Neccar şunları kaydetti: “Savaş insanların güven duygusu, aidiyet hissi ve gelecek umutlarını da hedef aldı. Önce insanı ayağa kaldıracağız. Halkın yönetime katıldığı, temel hizmetlere erişebildiği, dayanışmanın güçlendiği bir Cibaliye inşa etmek istiyoruz. Gerçek inşa, insanı inşa etmektir.”



