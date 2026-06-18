Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Önce insanları ayağa kaldıracağız

Önce insanları ayağa kaldıracağız

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0018/06/2026, Perşembe
G: 18/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
En-Neccar, hazırladıkları vizyonun merkezinde insanın bulunduğunu vurguladı.
En-Neccar, hazırladıkları vizyonun merkezinde insanın bulunduğunu vurguladı.

İsrail’in saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Cibaliye, tarihin en ağır yıkımlarından birini yaşadı. Belediye verilerine göre, kentteki kamu hizmetleri ile binalar ve altyapının yüzde 90’ı zarar gördü. Buna rağmen halk, topraklarını terk etmedi. Savaştan önce 280 bine yakın kişinin yaşadığı Cibaliye’de 120 binden fazla kişi mahallelerine geri döndü.

KAPSAMLI DİRİLİŞ PLANI HAZIR

Cibaliye Belediyesi, şehrin yeniden ayağa kaldırılması için savaş sonrası ortaya çıkan toplumsal dönüşümü de esas alan kapsamlı bir diriliş planı hazırladı. Tüm planlamalar mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleniyor. Ancak belediye sınırlarının yüzde 66’sı İsrail’in “sarı hat” olarak tanımladığı bölgede kalması, bunu zorlaştırıyor.

TOPLUM DERİN YARA ALDI

Cibaliye Belediye Başkanı Mühendis Mazen en-Neccar, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, hedeflerinin yalnızca yıkılan yapıları onarmak olmadığını, savaştan derin yara alan toplumu da yeniden ayağa kaldırmak olduğunu kaydetti. En-Neccar, hazırladıkları vizyonun merkezinde insanın bulunduğunu vurguladı.

GERÇEK İNŞA, İNSANI İNŞA ETMEKTİR

Yeniden inşanın yalnızca taşları üst üste koymak olmadığını vurgulayan en-Neccar şunları kaydetti: “Savaş insanların güven duygusu, aidiyet hissi ve gelecek umutlarını da hedef aldı. Önce insanı ayağa kaldıracağız. Halkın yönetime katıldığı, temel hizmetlere erişebildiği, dayanışmanın güçlendiği bir Cibaliye inşa etmek istiyoruz. Gerçek inşa, insanı inşa etmektir.”


#Gazze Şeridi
#İsrail
#Cibaliye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF yaz okulu kayıt takvimi 2026: AÖF yaz okulu 2026 ders seçimi nasıl yapılır, en fazla kaç ders seçilir?