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Filistin'deki kurumlardan İsrail hapishanelerindeki uyuz salgını için acil müdahale çağrısı

Filistin'deki kurumlardan İsrail hapishanelerindeki uyuz salgını için acil müdahale çağrısı

07:4518/06/2026, Perşembe
AA
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Canavar devlet İsrail'in hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu biliniyor.
Canavar devlet İsrail'in hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu biliniyor.

Filistinli esirlerle ilgili kurumlar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yayılan uyuz hastalığı ve kötüleşen sağlık koşulları nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) acil müdahale çağrısında bulundu.

Filistin Esirler ve Özgürleştirilenler Heyeti, Esirler için Dayanışma ve İnsan Hakları Kurumu (Damir) ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli tutuklular arasında yayılan uyuz hastalığı ve kötüleşen sağlık koşulları nedeniyle DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’a acil müdahale çağrısı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde başta uyuz olmak üzere çeşitli hastalıkların yayılmaya devam ettiği, hastalığın çocuk tutuklular arasında da görüldüğü ifade edildi.

İsrail hapishane yönetiminin tutuklulara yönelik uyguladığı kısıtlamalar kapsamında temel hijyen malzemelerine erişimin sınırlandırıldığı, duş imkanlarının kısıtlandığı ve tutukluların aşırı kalabalık koğuşlarda tutulduğu belirtilen açıklamada, hastaların izole edilmediği ve gerekli tıbbi bakımın sağlanmadığı, bu koşullar nedeniyle uyuz vakalarının yayılmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, serbest bırakılan tutukluların ifadeleri ve avukatların aktarımlarına göre hastaların şiddetli kaşıntı, cilt enfeksiyonları, sürekli ağrı ve uykusuzluk yaşadığı belirtildi.

Söz konusu kurumlar, DSÖ’den bağımsız sağlık ekiplerinin tutukluluk merkezlerine girerek durum değerlendirmesi yapmasına izin verilmesini isterken, İsrail makamlarına da tedavi imkanlarının sağlanması ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

HER 8 TUTUKLUDAN 3'ÜNDE VAR

Filistin Esirler Cemiyeti, daha önce yaptığı açıklamada İsrail hapishanelerinde uyuz hastalığının “tehlikeli ve hızlı şekilde yayıldığını” belirterek, kalabalık koğuşlarda her 8 tutukludan 3’ünde hastalık görüldüğünü açıklamıştı.

İsrail’de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve gelmesinden bu yana, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerindeki koşulların kötüleştiği yönünde çeşitli insan hakları raporları yayımlandı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinlinin bulunduğu, bunlar arasında çocuk ve kadınların da yer aldığı belirtiliyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının raporlarında, tutukluların işkence, açlık, kötü muamele ve tıbbi ihmal gibi uygulamalardan şikayetçi olduğu aktarılıyor.



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