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İsrailli büyükelçi Trump'a meydan okudu: İsrail olmasa ABD olmazdı

İsrailli büyükelçi Trump'a meydan okudu: İsrail olmasa ABD olmazdı

23:0616/06/2026, Salı
AA
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ABD Büyükelçisi Huckabee, Trump'a verdiği karşılıkta İsrail ile ABD arasındaki karşılıklı bağı vurguladı.
ABD Büyükelçisi Huckabee, Trump'a verdiği karşılıkta İsrail ile ABD arasındaki karşılıklı bağı vurguladı.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump’ın “ABD olmasa İsrail olmazdı” sözlerine karşılık “İsrail olmasa ABD olmazdı” ifadelerini kullandı. İşgal altındaki Batı Şeria’da konuşan Huckabee, açıklamasını iki ülkenin “karşılıklı varlık bağı” ve ortak mirasa dayandırdı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı." ifadelerini kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail olmasa ABD olmazdı." diyerek meydan okudu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yakınlığıyla bilinen Kanal 7 televizyonu, Huckabee'nin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir konferansta konuştuğunu bildirdi.

"İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı"

Huckabee, görevinin yalnızca İsrail'de ABD'yi temsil etmek olmadığını, aynı zamanda ABD'lilere İsrail'in ülkeleri için ne kadar önemli olduğunu da anlatmak olduğunu savundu.

İsrail ve ABD'nin ortak mirasa sahip olduğunu ileri süren Huckabee, ABD Başkanı Trump'a meydan okuyarak "İsrail olmasaydı, Amerika da olmazdı. Varlığımızı, bu topraklarda yaşananlara borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Trump, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından Orta Doğu gündemine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, "Biz olmasak, ABD olmasa İsrail olmazdı. Ben olmasam İsrail olmazdı çünkü hiçbir başkan benim yaptıklarımı yapmaya istekli değildi. Bibi (Binyamin Netanyahu) ile harika ilişkim var ama artık Bibi, Lübnan konusunda daha sorumlu davranmak zorunda." diye konuşmuştu.



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