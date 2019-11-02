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ANKARA

Önce kurs sonra istihdam imkanı

İstihdam oluşturma alanında yaptığı çalışmalarla dikkati çeken Kahramankazan Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Belediyenin paydaşı olduğu “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu ile işsiz vatandaşlara yeni bir iş kapısı açılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu
Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu

Kahramankazan’da işsiz vatandaşlara istihdam alanı oluşturmak için Kahramankazan Belediyesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), İŞKUR ve Efes Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi İşbirliğiyle “Temel İmalat ve Montaj Elemanı” meslek edindirme kursu açılıyor. 4 kurumun işbirliğiyle açılacak olan kurs için başvurular başladı. Kursa, lise ve önlisans programlarının teknik bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek. Başvuruların 7 Kasım’a kadar süreceği kursa katılmak isteyenler, belediye içerisindeki Kahramankazan İstihdam Merkezi’ne (KİM) başvurabilecek.

KURSTAN SONRA İŞ HAZIR

Kursiyerlere, uzman personel tarafından eğitimler verilecek. Kursun sonunda başarı gösteren kursiyerler TUSAŞ tarafından istihdam edilmeye hak kazanacak.

Hedeflerinin ilçelerinde ‘sıfır işsizlik’ olduğunun altını çizen Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Proje sayesinde gençler, göz bebeğimiz olan TUSAŞ’ta iş bulma fırsatı yakalayacak. Kursun hayata geçirilmesinde TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil başta emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

KİM, 4 AYDA 400 KİŞİYE İŞ BULDU

  • Serhat Oğuz (sağ)
  • Kahramankazan Belediyesi’nce yaklaşık 4 ay önce oluşturulan Kahramankazan İstihdam Merkezi (KİM) projesi sayesinde de 400 kişiye yeni iş imkânı sağlanmıştı. Kim aracılığıyla ilçedeki sanayi tesisleri, fabrikalar, işletme ve atölyelere yönlendirilen vatandaşlar buralarda istihdam edilerek, yeni iş imkânına kavuşmuştu.

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