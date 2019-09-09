Önce oğlunu sonra seni öldürürüz

Çocukları dağa kaçırıldığı için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Biçer ailesi, HDP Bağlar İlçe Gençlik Kolları üyesi 3 kişinin, eylemlerini sonlandırmaları için uzun namlulu silahla kendileri tehdit ettiğini ileri sürdü. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakırlı annelerin, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor. Dağa kaçırılan Mustafa Biçer'in babası Rauf Biçer, gece yayınına katıldıkları bir televizyon programının ardından dönüşte, evlerinin önünde HDP Bağlar İlçe Gençlik Kollarından olduklarını ileri süren 3 kişinin kafalarına uzun namlulu silah dayadığını belirtti.

KİMSEDEN KORKMUYORUM

Baba Biçer, "HDP İl binası önündeki oturma eylemini sonlandırmamız için tehdit ettiler. Bize 'HDP binasına giderseniz önce evladınızı sonra da sizi öldüreceğiz. Oraya gitmeyeceksiniz, katılmayacaksınız' dediler. Ayrıca 'Orada evladınız mücadele ediyor. Görüntüleri görse kendi kafasına sıkar' dediler" diye konuştu. Biçer, çocuklarına kavuşmak için HDP il binası önündeki eylemi sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Evlatlarımızın bize verilmesini istiyoruz. Benim zoruma giden, bizim, evlatlarımız tarafından öldürülmemizdir. Yüce Rabbimiz bize belli bir ömür vermiş. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Kopan ciğerimi yerine koymalarını, bir tek evladımı istiyorum."

GENÇLER UYANIN ARTIK

Kendilerini tehdit eden HDP Gençlik Kolları üyelerinin de kandırıldığını dile getiren Biçer, şunları kaydetti: "O gençlik kollarındaki de benim evladımdır. Gençler uyanın artık. O öldürdüğünüz, tehdit ettiğiniz kişi ananız ve babanızdır. Biz sizler için buradayız. Annenizin ciğeri yanmasın diye buradayız. Biz Allah'tan başka kimseden korkmuyoruz. Yüce Rabbim vermiş bu canı, sen alamazsın. Senden gelen kurşunu yüce Rabbim başka yere yönlendirir. Bu tehditler, HDP'lilerin emriyle yapılıyor. Kendi evlatlarımızı bize karşı kullanıyorlar." Biçer, olayın ardından durumu güvenlik güçlerine ilettiklerini belirterek, gelen ekiplerin şahısları yakalamak için çalışma başlattığını sözlerine ekledi.

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Soruşturma başlatıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, HDP Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Aileleri tehdit eden kimliği belirlenmeye çalışılan kişilerle ve çocuklarının kandırılarak PKK terör örgütüne katılmasını sağladıkları iddia edilen HDP il ve ilçe yöneticileriyle ilgili adli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.

Saldırıya geçtiler

Ailelere hakaret eden S.T. gözaltına alındı.

Oturma eylemi yapan ailelere, HDP’lilerin saldırıları devam ediyor. HDP binasına giren bir kişi, ailelere dönüp ’Satılmış’ diye bağırdı. Saldırgan S.T. (29) ile oğlu Müslüm için oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş arasında tartışma yaşandı. Hakaret eden S.T. gözaltına alındı.

2 YENİ AİLE EYLEME KATILDI

Hüsniye Kaya

***

Ayten Elhaman

Dünkü oturma eylemi sırasında HDP binasına giren S.T. isimli bir kişi de ailelere dönerek “satılmışlar” diye bağırdı. S.T. çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı önünde başlayan oturma eylemine katılımlar da artıyor. Hüsniye Kaya, kızı Mekiye Kaya, Ayten Elhaman da oğlu Bayram Elhaman için HDP önüne geldi.

EVİNE DÖN ARKANDAYIM

2015 yılında kaybolan kızı Mekiye Kaya için oturma eylemine katıldığını belirten Hüsniye Kaya, "Kızım kaçırıldığında 14 yaşında, şu anda ise 18 yaşında. 4 yıldır gitmiş, okula diye gitti gelmedi. Şimdi duydum kızım yaşıyor ve şu an Suriye’de. Kızımı istiyorum, gelsin, annesiyim, arkasındayım. Evine dön arkandayım. Senin derdinden hasta oldum, doktorlara gidiyorum fayda göremiyorum. Psikolojim bozuldu, ciğerim iki parça oldu. Kızım gelene kadar buradayım, gelmezse kalkmayacağım. Kaç yıl geçti bir saat bile yatamadım, ne gece ne de gündüz” dedi.

OĞLUM İKİ YILDIR GELMEDİ

Ayten Elhaman, 2 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman’ın geri getirilmesini ve çocuğuna kavuşarak askere yolcu etmek istediğini söyledi. Anne Elhaman, "Oğlum 2 yıldır kayıp. 19 yaşında gitti, şu anda 21 yaşında, bulunmasını istiyorum. Benim annem 5 oğlunu askere yolladı, ben de yollamak ve asker yolu beklemek istiyorum. Oğlumun mesleği fırıncıydı, sabah işe gönderdim, 2 yıldır gelmedi. Arkadaşları nerede olduğunu bilmiyor, keşke biri nerede olduğunu söylese koşar giderdim. Siyasiyle bir alakamız yoktu, eğer biri onu zorla yollamışsa bilmiyorum" dedi.

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Suriyeli anneler de isyanda

PKK terör örgütüne bir isyanda ABD-PKK ittifakı tarafından işgal edilen Rakka’dan geldi. Çocukları PKK tarafından zorla örgüt saflarına alınan Rakkalı anne yayınladığı videoda, “Namusumuz, şerefimiz kirletiliyor. Yakınlarımızı PKK zindanlarında bitler yiyor. Yavrularımız zorla alınarak teröriste dönüştürülüyor” dedi. Örgüte isyan eden, eşi ve diğer akrabaları da terör örgütü tarafından alıkonulan anne “Tüm Arap, Türkmen ve Kürtlere sesleniyorum. Daha ne zaman bu zulme sessiz kalacaksınız? Teröre ve ortaklarına karşı isyan etmek için neyi bekliyorsunuz?” diye konuştu.

10 BİNDEN FAZLA ÇOCUK KAÇIRILDI

Rakka Yerel Meclis Başkanı Fayez El Gaba PKK’nın kaçırdığı çocuk sayısının 10 bini aştığını ve bir çoğunun akıbetlerinin bilinmediğini söyledi. Fayez el Gaba, Rakka, Deyrizor, Münbiç ve Haseke’de yüreği yakılan binlerce anne var. Hepsi isyan ediyor. Video yayınlayan kadın şu an PKK tarafından aranıyor. Son dönem baskı ve kaçırmalar olağanüstü arttı. Deyrizor Hak El Omar bölgesinde kontrol noktasında durdurulan bir anne ve oğulu öldüresiye dövdüler. Hemen her bölgede benzer uygulamalar var” ifadelerini kullandı. “Rakkalı kadının isyanı binlerce annenin hissiyatını dile getiriyor” diyen Gaba şunları söyledi: "PKK işgal bölgelerinde zulüm her geçen gün artıyor. ABD’den güvence alan PKK militanları halkımıza saldırıyor. DEAŞ bahanesi ile zorla ailelerinden koparılan, cepheye sürülen ve halen haber alınamayan binlerce 13-17 yaş arası çocuk var. Örgüt içerisinde hepsi uyuşturucu bağımlısı birer robot haline getiriliyor."

Ailelere sanatçı desteği

Bir çok ünlü isim annelere destek verdi.

Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, anneleri ziyaret ederek moral verdi. Ahmet Özhan, Murat Kekili, Cenk Eren, Uğur Işılak, Umut Mürare, Mustafa Yıldızdoğan, Semih Kaplanoğlu, Hasan Kaçan, Vildan Atasever de destek mesajı yayınladı. Bir grup gazeteci ise destek için ailelerle bir süre oturdu.

Hep beraberiz ya sen?

Cenk Eren

***

Vildan Ataseven

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Murat Kekilli

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Serdar Tuncer

***

Hasan Kaçan

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine, bazı sanatçılardan da destek geldi. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, anneleri ziyaret ederek, desteğini açıkladı. Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için oturma eylemi yapan annelere bazı sanatçılar, sosyal medya hesaplarından destek sundu. Sanatçı Cenk Eren, "Anneler Direniyor" etiketiyle mesaj paylaştı. Uğur Işılak ise "Anaların ahında boğulasınız" ifadelerine yer verdi. Yeni Şafak Yazarı şair Serdar Tuncer de mesajında, "Annelerle Beraberiz Ya Sen" etiketiyle oturma eylemi yapan annelerin fotoğrafını paylaştı. Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan, Oyuncu Vildan Atasever, Yönetmen Semih Kaplanoğlu Şarkıcı Murat Kekili, Umut Mürare, Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Özhan, Şoray Uzun da anneler için paylaşım yaptı.

Kadın gazeteciler destek verdi

Bir destekte kadın gazetecilerden

İstanbul ve Ankara'dan Diyarbakır'a gelen kadın gazeteci ve yazarlar, çocukları PKK tarafından kaçırılan annelere destek verdi. Gazeteci, yazar ve televizyon sunucularından oluşan ekipte, Halime Kökçe, Gülcan Tezcan, Nagehan Alçı, Sevda Dursun, Fadime Özkan, Deniz Kilislioğlu, Betül Soysal Bozdoğan, Zeynep Türkoğlu, Sevil Nuriyeva, Meryem İlayda Atlas, Şebnem Bursalı, Hatice Kübra ile birlikte 20’ye yakın gazeteci yer aldı.