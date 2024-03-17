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Önce öğretmenler oynadı

MEB, 100 Yüze 100 Oyun Projesi kapsamında mayıs ayının son haftası geleneksel oyun oynama şenliği düzenleyecek. Şenlik öncesinde özellikle oyunlara hakim olmayan genç öğretmenlere eğitimler verildi. Öğretmenler sek sek, mendil kapmaca gibi birçok oyunun püf noktasını öğrendi.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:48 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları öğrenmeleri ve bu oyunları yaşamlarına dahil etmeleri teşvik ediliyor.
Çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları öğrenmeleri ve bu oyunları yaşamlarına dahil etmeleri teşvik ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 100 Yüze 100 Oyun Projesi kapsamında öğretmenlere geleneksel çocuk oyunları kursu veriyor. MEB, eğitim öğretim yılının başında çocukları internetten uzak tutmak ve hareketli yaşamı desteklemek amacıyla “100 Yüze 100 Oyun Projesi”ni hayata geçirdi. Çocukların geleneksel oyunlarla buluşmasını sağlayan proje, yeni neslin fiziksel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla mücadelede çocukları aktif oyunlara yönlendiriyor. Ayrıca, çocukların unutulmaya yüz tutmuş oyunları öğrenmelerini ve bu oyunları yaşamlarına dahil etmelerini teşvik ediyor.


TURNUVALAR YAPILACAK

Bu kapsamda MEB, projede yer alan 100 oyunu öğretmenlere öğretmek için kurs ve seminer organize etti. Özellikle yaşı genç öğretmenlerin bu oyunlara hakim olmaması sebebiyle, geleneksel oyun dersleri verildi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu Öğretmen Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda, kursiyer öğretmenler çocuk oyunlarını ve kuralları öğrenirken bir yandan da eğlenceli vakit geçirdiler. Gönüllü öğretmen eğitimleriyle kursların devam edeceği süreçte geleneksel çocuk oyunlarıyla ilgili gönderilen şartname ve takvim doğrultusunda turnuva hazırlıkları yapılıyor.


OYUN HAFTASI DÜZENLENECEK

Projede 'Ay Dede Oyunu', 'Deve Cüce Oyunu', 'Ebelemece', Yakan Top', 'Kutu Kutu Pense', 'Mangala', 'Mendil Kapmaca', Sek Sek', 'Yağ Satarım Bal Satarım' gibi toplamda 100 oyun alıyor. Öğretmenlere verilen eğitimlerin ardından okullarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerle çocuklara anlatılacak oyunlar için okul bahçeleri de hazırlanıyor. 28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü kapsamında mayıs ayının son haftasında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek. Öğrencilerin bu haftada katılacağı etkinlikler e-Okul Sosyal Etkinlik Modülüne de işlenecek.


#eğitim
#öğretmen
#oyun
4 saat önce
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