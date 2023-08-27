Önce Otağ sonra Nefes

Orman Genel Müdürlüğü, hava gücünü arttırmak için her yıl değişik sınıf ve kategorilerde helikopter ve uçak alımı planlıyor. Bu yıl, 19’u fiilen görevde, 2’si rezerv olmak üzere 21 yangın söndürme uçağı ve 63’ü fiilen görevde, 31’i de rezerv güç olmak üzere toplamda 94 helikopter, orman yangınlarına müdahale ederken su atar hava araçlarının yanında idari olarak da 6 helikopter ve 2 uçak ile 8 İHA bulunuyor. Yerlileşme çalışmaları kapsamında TUSAŞ tarafından üretilen ve “Nefes” ismi verilen üstün özelliklere sahip T70 su atar helikopter bu sezon yangınlarla mücadelede kullanılmaya başlandı.

Nefes Otağ

210 SAAT UÇTU

Gece görüş özelliğine sahip ve 2,5 ton su atabilen helikopter, bu yıl Yunanistan’daki de dahil katıldığı yangınlarda toplam 210 saat uçuş gerçekleştirdi. Deprem sonrası İskenderun Limanı’ndaki yangına müdahale etmek için bölgeye ilk ulaşan ve yangına ilk su atan helikopter olan Nefes, konuşlandığı yer itibarıyla özellikle Bodrum yarımadasında vuku bulan yangınlara hızla müdahale ediyor. Hareket kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle yangınlarda atış tur süresi diğer helikopterlere göre bariz düşük olan Nefes, bu özelliğiyle aynı zaman diliminde yangına diğer helikopterlere göre daha fazla sorti gerçekleştirebiliyor.

İLERİ TEKNOLOJİK SENSÖRÜ VAR

Yine OGM’nin orman yangınları ile mücadeledeki hava filosunun en önemli unsurlarından olan yangın yönetim uçağı “Otağ”, İzmir-Torbalı ve Aliağa, Muğla-Milas, Antalya-Kaş, Çanakkale ve Kemer’deki gibi birçok orman yangınında önemli rol üstlendi. Otağ, sahip olduğu yükek teknolojili sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemi özelliği de taşıyor. Uçak, 100 bin hektar büyüklükte bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını 30 dakikada üreterek uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor.

Yangın bölgesinde de İDDEF vardı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) sel, deprem ve yangın gibi afetlerde yardıma koşmaya devam ediyor. Salı günü Çanakkale’de başlayan yangında 8 kişiyle söndürme çalışmalara katılan ekip zor durumda kalan vatandaşlara yardım etti. İDDEF Çanakkale Temsilciliği, yangının çıktığı ilk saatten itibaren söndürme çalışmasına katılan ekiplere destek oldu. AFAD koordinasyonunda çalışmalarını gerçekleştiren İDDEF, ilk olarak yangının çıkış noktası olan Damyeri bölgesindeki ekiplere yardım ulaştırdı. Ardından Kalabaklı, Yağcılar, Uluçayır, Belen ve Aşağıokçular köylerinde çalışmalara katılan ekiplerin yardımına koştu.







