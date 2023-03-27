Önce tahrik sonra algı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Sultan Vahdettin’in akıbeti” ile tehdit eden, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Hain” diyen, İmam Hatiplere “IŞİD yetiştiriyor” iftirası atan ve insanları enkaz altından kurtaranların “Allahu Ekber” sloganlarını eleştiren Cemil Kılıç, önceki gün 2 kişinin saldırısına uğradı. Kılıç, İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evinin önünde saldırıya uğradığını Twitter hesabından “Evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar. Evimin önünde bekliyorlar adeta Madımak gibi” mesajıyla duyurdu. Kılıç saldırıdan sonra polisi aramadı. Yaptığı paylaşımdan sonra polis de irtibat kurmak istediği Kılıç’a ulaşamadı. Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu kendisini ziyaret ettikten sonra şikayetçi oldu. Kılıç’ın evine giden ekipler, iddia edildiği gibi evin önünde slogan atarak bekleyen kimseyi bulamadı. Gaziosmanpaşa Emniyeti saldırıyı gerçekleştiren 1 kişiyi gözaltına aldı, diğer şüpheli ise aranıyor. İfadesi alınan saldırgan, “Allahu Ekber demeyi neden eleştirdin” diye sorduğunu, Kılıç’ın da kendilerini azarlar ve tahrik eder şekilde cevap verdiğini, sözlü tartışmadan sonra olayın yaşandığını söyledi.