ÖNDER bünyesinde İmam Hatip Araştırmaları Merkezi kuruldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamada, imam hatip okulları, öğrencileri ve mezunlarına 65 yıldır hizmet veren derneğin çatısı altındaki merkezin, eğitim içeriklerine ve öğretim programlarına yönelik görüş, öneriler sunmak, raporlar hazırlamak ve müfredat teklifi sunmak gibi çalışmalar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, merkezin ayrıca Türk eğitim sistemindeki gelişmeleri yakından takip edip okullara yansımasını irdeleyerek raporlar hazırlayacağı ve bunları da kamuoyu ve ilgili mercilerle paylaşacağı vurgulandı.

İHAMER'in genel kurulunun da yapıldığı aktarılan açıklamada, kurulda, Ahmet Yapıcı'nın başkanlığa getirildiği, 20 kişilik yönetim kurulu ve 11 kişilik danışma kurulu üyelerinin seçildiği kaydedildi.

Açıklamada, genel kuruldaki değerlendirmelerine yer verilen Yapıcı, İHAMER'in, imam hatiplere ilişkin doğru bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşmak, bu alanda yapılan çalışmaları tek çatı altında toplamak amacıyla kurulduğunu ifade etti.