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İSTANBUL

Önder'den ahde vefa buluşması

Her yıl Anadolu’nun farklı ilinden farklı bir şiarla yola çıkan Önder İmam Hatipler Derneği’nin 19. İmam Hatip Liseleri Kurultayı bu yıl Sivas’ta düzenlendi.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Önderden ahde vefa buluşması
​Önder'den ahde vefa buluşması

İki gün sürecek kurultaya, 600 civarındaki imam hatip derneği temsilcisi katıldı.

SİYASETÇİLER DE KATILDI

Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Osman Sezgin, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Önder Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, akademisyenler ve siyasetçiler katıldı.

Kurultaya katılan İlim Yayma Vakfı MütevelliHeyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan, dört çocuğunu İmam Hatip Lisesine gönderdi, ben de çocuklarımı İmam Hatip Lisesine gönderiyorum. Bu da bir ahde vefadır” dedi.

19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas’ta başladı
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19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas’ta başladı
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