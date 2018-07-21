Önemli bir delile ulaştık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildiğini ve bunu ilgililere ulaştırdıklarını söyledi. Gül, Nizip Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Amerikalı yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.

GÜNDEM İADEYDİ

Türk heyetinin geçen ay Amerika’ya gittiğini, yine geçen hafta da Ankara’ya Amerika’dan heyet geldiğini aktaran Gül, şöyle devam etti: “Bakanlığımızın yetkilileriyle bir araya geldiler. Hem iadeler hem tutuklu vatandaşların durumuyla ilgili, yargı süreçleriyle ilgili karşılıklı görüşüldü. Temel gündemimiz FETÖ’nün iadesiydi.”

İLGİLİLERE ULAŞTIRDIK

“15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ’cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ’nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz.”

SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ

“ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde FBI da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu Amerika’da devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Biz de her türlü bilgi hususunda iş birliğini sürdürüyoruz.”

2 BİNDEN FAZLA MAHKUMİYET

FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ettiklerini ifade eden Gül, özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra fiili darbe yargılamalarının neredeyse üçte ikisinin tamamlandığını dile getirdi. Bu yıl sonu itibarıyla bu davaların nihayete ereceğine dikkati çeken Gül, “Burada da ağırlaştırılmış müebbet ve yine farklı sürelerde mahkumiyet öngörülüyor. 2 binin üzerinde mahkumiyet söz konusu. 251 şehidimizin kanı yerde kalmayacak şekilde adalet tecelli etmektedir” dedi.

AYRIM YAPMAYACAKSINIZ

FETÖ firarisi Akın İpek’in İngiltere’de pasaportuna el koyulmasına ilişkin sorular üzerine Gül, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu konuda medyada yansıtılandan farklı gelişmeler de var ama her halükarda süreci takip ediyoruz. Bu konuda hukukun gereği hiçbir terör örgütünü korumamaktır. Hukuk devletiyseniz teröristi korumayacaksınız. Terör örgütlerinde ayrım yapmayacaksınız, iyi terörist, kötü terörist ayrımı yapmayacaksınız.”

Yargıda 4 bin ihraç

Bakan Abdulhamit Gül, şunları söyledi: “Türkiye’de özellikle FETÖ’nün yargıdan temizlenmesiyle beraber 15 Temmuz’dan sonra 4 bin hakim, savcı ihraç edildi. Yargı kendi mecrasını oturtmaktadır. Olağan dönemde nasıl şahlanış dönemine geçiyorsa yargıda da rutin olağanlaşma ve adaletten şaşmayacak bir şekilde yapılanma söz konusudur. Artık bunu da yargıda yavaş yavaş hissetmekteyiz. Adalet bizim yol haritamızdır. Bu yüzden kimseye haksızlık yapmadan bu yargılamaların devamını takip ediyoruz. İnşallah bu konuda önümüzdeki dönemde bu mücadele kararlıkla sürecek.”

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