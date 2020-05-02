Onikişubat Belediyesi’nden evi yanan aileye yardım

Şahinkayası Mahallesi'nde 2 ay önce evi yanan ailenin feryat çığlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal tarafından, Onikişubat Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile çözüme kavuşturuldu.

Aynı gün içerisinde yapılan koordinasyonla aileye ulaşıldı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in talimatları doğrultusunda, evi yanan ailenin yanına giden yetkililerimiz, aileye geçmiş olsun dileklerini iletirken, yaralarının da en kısa sürede sarılacağının müjdesini verdi.

Onikişubat Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ulaştığı ailenin eksikleri belirlenirken, devletin vatandaşının yanında olduğunun mesajını verdiler. Büyükşehir Belediyemizin gönderdiği çadırda kalan mağdur aileye, Onikişubat Belediyesi beraberinde getirdiği yardım paketlerini ve öncelikle acil ihtiyaç duyacakları eşyaları teslim etti.

Evin yeniden yapılabilmesi içinde gerekli olan inşaat malzemelerini de getiren Onikişubat Belediyesi, ailenin eksiksiz bir şekilde, en kısa zamanda inşaatın tamamlanarak, evlerine geçmesinin sağlanacağı bilgisini verdi.