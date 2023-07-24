Onlar için haccın ilk durağı Ayasofya

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açıldığı 3 yılda yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı. İstanbul’un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453’ten itibaren de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934’te alınan karar üzerine 86 yıl müze olarak hizmet verdi. Danıştay kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Diyanet’e devredilen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 24 Temmuz 2020’de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

ZİYARETÇİ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin imamı Bünyamin Topçuoğlu, Ayasofya’yı 2021’de 1 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek, “2022 itibarıyla asıl ziyaretçilerimizi görmeye başladık. 2022 yılı toplam ziyaretçi sayımız 13 milyon 600 bin. 2023 Ocak-Haziran itibarıyla 6 milyon ziyaretçimiz var. Bu sayı giderek artıyor.” ifadelerini kullandı. Ayasofya’nın sadece Avrupa ve Batı ülkelerinden değil Arap ülkelerinden, Orta Asya’dan ve Uzak Doğu’dan da büyük ilgi gördüğünü belirten Topçuoğlu, ayrıca son dönemde Endonezya’dan çok ciddi ziyaretçi ağırladıklarını dile getirdi. Topçuoğlu, şöyle konuştu: “2022 ve 2023’te Endonezyalı ziyaretçi sayımız arttı. Endonezyalı hacı ve umreciler artık önce İstanbul’a uğrayıp Ayasofya’yı ziyaret ediyorlar. Sonrasında Mekke’ye Medine’ye uçuyorlar. Aynen Mescid-i Nebevi’de, Mescid-i Haram’da olduğu gibi kafileler halinde Endonezyalı hacıları burada görmekten çok mutlu olduk. Şöyle bir intiba da var; dış ülkelerden gelen misafirlerimiz burayı Harameyn olarak görüyorlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa ve Mescid-i Ayasofya”

FATİH’İN VAKFİYESİ YAŞATILIYOR

Osmanlı döneminde Ayasofya’da özellikle kandil geceleri ve Kadir Gecesi’nde çok özel programların yapıldığını anlatan Topçuoğlu, şunları aktardı: “Şimdi biz o programları ihya etmeye çalışıyoruz. Her cuma namazından önce mukabele okunur. Öğle namazlarından sonra 20 hafızla bir hatim tamamlıyoruz. O da bir vakfiye gereği. Son dönemde Ayasofya-i Kebir Camii ve Sultanahmet Camii arasındaki münavebeli çifte ezan okunuyor. Yüksek katılımlı mevlit programları yapıyoruz.”

Eski tapu binası Ayasofya Müzesi oldu

İstanbul Sultanahmet Meydanı’ndaki eski Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Müdürlüğü) binası, Ayasofya’nın kuruluşundan itibaren tarihinin anlatıldığı müzeye dönüştürüldü. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Ayasofya’nın camiye çevrilmesinden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kamuoyuna yapılan açıklamalar doğrultusunda, Sultanahmet Meydanı’ndaki eski Defter-i Hakani binasında çalışma başlatıldı. Üç yıldır devam eden çalışmalar sonucu, Ayasofya’nın depolarındaki eserler ve Ayasofya’nın tarihinin anlatıldığı bölüm ziyarete açıldı. Ayasofya Müzesi’nde, ilk inşa tarihinden bugüne Ayasofya’nın tarihi ve geçirdiği değişimler, Ayasofya koleksiyonlarındaki obje ve dijital içeriklerle anlatılıyor.







