Onlar şehitlerin emaneti

15 Temmuz gecesi elinde kahvesiyle televizyon karşısına geçerken, kimisi de sağına ve soluna bakmadan ihanet girişimine engel olmak için sokaklara çıktı. İste onlardan bazıları darbeci askerlerin kurşunlarıyla vurularak ya da tankların altında ezilerek şehadete, bazıları da

gazilik mertebesine ulaştı. Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak kazınan

15 Temmuz darbe girişimi, birçok insanı ailesinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından ve eşlerinden kopardı.

O gece, cuntacılara karşı sokağa çıkıp tank paletlerine ve helikopterlerden atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden 11’i kadın 253 vatandaş şehadete uğurlandı.





BABASIZ-ANNESİZ BÜYÜDÜLER

FETÖ’nün Türkiye’yi kana buladığı gecenin en çok acı çeken ve mağdur olan kesimlerinden biri de hiç şüphesiz, darbeci askerlere karşı direnen anne ya da babasını şehit veren çocuklar oldu. Kimi henüz bebekken kimi ebeveynlerine en çok ihtiyacı olduğu çocukluk çağında, kimi de başarılarını, mutluluklarını ve hüzünlerini onlarla paylaşmaya ihtiyaç duyduğu genç yaşlarında, anne babasına veda etmek zorunda kaldı. Kimi şehit çocukları da vardı ki henüz annesinin karnındayken yetim kalarak, babası olmadan dünyaya gözlerini açtı.





ACILARI DİNMİYOR

TSK’ya sızan FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçmesine rağmen, o gece asker üniforması giyen terör örgütü üyelerinin kurşunlarıyla anne babaları şehit olan çocukların acısı dinmiyor. Şehitlerin emaneti kanadı kırık yetim çocuklar, 9 yıldır büyük bir acı, özlem ve gururla hayatlarını sürdürüyor.





BİR GECEDE YETİM KALDILAR

İstanbul’da en büyük can kaybının yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önü ve Atatürk Havalimanı ile birçok noktada 3’ü kadın 99 vatandaş şehit oldu. Hain kalkışmada 155 çocuk yetim kaldı. Çocukların 9’u annesine, 146’sı da babasına en zor vedasını gerçekleştirdi. Çengelköy Karakolu yakınlarında, darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Yeni Şafak Gazetesi Foto Muhabiri Mustafa Cambaz’ın oğlu Alpaslan Cambaz, Prof. Dr. İlhan Varank’ın oğlu Yusuf ve Eslem, Halil Kantarcı’nın oğulları Ali Cihat, Ömer Tarık ve kızı Zeynep de millete emanet edilen şehit çocukları.

Ankara’da da en yoğun saldırının yaşandığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile kentin birçok noktasında 8’i kadın 149 vatandaş şehadete yürüdü. Evlat sahibi 101 şehidin 220 çocuğu anne ya da babasını kaybetti. Çocukların 4’ü annesiz, 216’sı da babasız hayatını sürdürmek zorunda kaldı.





13’Ü ANNESİNİ, 365’İ BABASINI KAYBETTİ

Muğla’da da FETÖ suikastçıları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele yapılan saldırıda 2 polis şehit edildi,

2 çocuk da yetim kaldı. Balıkesir’de ise darbeci askerlerce valiliğin önünde vurulan bir vatandaşın çocuğu babasız kaldı. FETÖ, hain darbe girişimiyle 378 çocuğun 13’ünün annesini, 365’inin de babasını hayattan kopardı. Kimi okudukları okullardan mezun oldu, kimi de dünyaevine girdi.





HER BİRİ TÜRK MİLLETİNE EMANET

Aynı gece şehit olan Tahsin Gerekli ve Ümit Güder 5, Ayşe Aykaç 4, Adil Büyükcengiz ve Tevhit Akkan 3, Ayhan Keleş, Erol İnce, Mehmet Çetin ve Sevgi Yeşilyurt 2, Ahmet Oruç, Murat Akdemir, Münir Kalkan ve Yasin Yılmaz 1 çocuğunu Türk milletine emanet etti.





VATAN NÖBETI EVLATLARINDA

Darbe girişimi sırasında Özel Harekat’a yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Demet Sezen, minik oğlu Hüseyin Alp Sezen’i babasına bırakıp göreve koşmuştu. Hüseyin Alp şu an

12 yaşında. Darbenin seyrini değiştiren kahraman astsubay Ömer Halisdemir, geride evlatları Doğan Ertuğrul ile Elifnur’u bıraktı.





KEREM VE NUR BABALARINI HATIRLAMIYOR