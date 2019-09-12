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EĞİTİM

Onların okulu hastanede

Hastalıkları nedeniyle yatarak tedavi görmek zorunda kalan ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklar, yeni eğitim yılına hastane okulunda başladı. Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde kalan çocuklar da kendileri için hazırlanan özel sınıfta ilk derslerini resim yaparak ve birbirlerini tanıyarak gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2019-2020 eğitim-öğretim yılı Pazartesi günü başladı. Ancak kronik rahatsızlıkları nedeniyle bazı çocuklar hastanede tedavi görmek zorunda oldukları için okula gidemedi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde ise kronik rahatsızlıkları sebebiyle tedavi gören 8 çocuk, TOKİ Köprülü İlkokulu’na bağlı olarak açılan hastane sınıfında 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başladı. Uzun süreli tedavileri nedeniyle okula gidemeyen çocuklar ilk derslerini resim yaparak ve birbirlerini tanıyarak gerçekleştirdi.

YATAK BAŞI EĞİTİM DE VAR

Hastane sınıfı hakkında bilgi veren öğretmen Akgül Akbulut, “Hastane sınıfımızda uzun süre hastanede yatan çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Birebir eğitim veriyoruz, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar müfredatı takip ediyoruz. 5’inci sınıftan 8’inci sınıfa kadar ise branş öğretmenlerimiz olmadığı için onlara etüt rehberliği yapıyoruz. Genellikle yataktan çıkması sıkıntılı olan çocuklara yatak başı eğitim veriyoruz. Gelebilenler de sınıf ortamında eğitim alıyorlar. Kronik rahatsızlığı olan çocuklarımız buralara geliyor” diye konuştu.

Gelen çocukların morallerini yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Akbulut, “Zamanları güzel geçiyor. İyi de bir dönüş alıyoruz. Hastane ortamı çocukların morallerini düşürüyor ama okul onlara moral veriyor. Şu anda kayıtlı 8 öğrencimiz var. Gelemeyen çocuklarımız da var. Bunlar hasta çocuklar bunlara daha farklı yaklaşımlarımız olması gerekiyor. Hassaslar. Kaygıları oluyor. Okul açıldı ve arkadaşları ile sağlıklı ortamlarını özleyen çocuklar bunlar. Burada ister istemez moralleri düşüyor ama elimizden geldiğince psikolojik olarak morallerini yükseltip ondan sonra eğitim yapıyoruz. Yoksa moralleri bozukken çocuklarla eğitim yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

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ARKADAŞLARIMI ÇOK ÖZLEDİM

Birinci sınıfa yeni geçen SCA hastası 7 yaşındaki Esma Çoğal, “Burada olmak güzel. Yazılar yazıyoruz. Birinci sınıfa geçtim. Kendi okuluma gitmek istiyorum bir an önce iyileşip. Arkadaşlarımı çok özledim” diye konuştu. Faktör VII eksikliği olan Yağız Eren ise, “Dördüncü sınıfım. Şu an burada ilk eğitimi alıyorum. Mutluyum. Özledim arkadaşlarımı okulda. Dönmek isterim okula. Okul daha iyidir her zaman” dedi.

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