Online eğitimde kulaklıklara dikkat

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla erişimin sağlandığı online eğitimde uzun süreli yüksek sese maruz kalmak, dersleri kulaklıkla takip eden öğrenciler açısından işitme konusunda risk taşıyor.

İşitme sorunlarına karşı toplumu bilinçlendiren ve dünyanın önde gelen işitme cihazlarını, duyma sorunları yaşayanlarla buluşturan May İşitme Cihazları’nın Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, online eğitim sürecinde erken yaşta kulaklıkla yüksek desibele maruz kalan öğrencilerin ileride işitme sorunu yaşayabileceklerini belirtti.

Başkurt, “Bilimsel araştırmalar yüksek şiddette sese maruz kalmanın iç kulakta tüy hücre hasarına sebep olarak işitmenizde geriye dönüşü olmayan kayıplara sebep olduğunu göstermektedir” dedi.

85 desibel sese 8 saat maruz kalmak riskli

85 desibel şiddetindeki sese 8 saat ve daha fazla maruz kalmanın işitme sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Başkurt, kulaklıkların 120 desibel ve üstü seviyelere çıkabildiğini hatırlattı.

Başkurt, uzun süreli gürültü sonrası kişilerde baş ağrısı, tinnitus ve işitme kaybının meydana gelebildiğini söyledi. Baştürk, kalabalık ortamlarda karşıdaki kişiyi anlamakta zorlanma, söyleneni tekrar ettirme gibi sorunların meydana geldiğini belirtirken, işitme kaybının çoğu zaman aniden ortaya çıkmadığına işaret etti.

Ses seviyesi en yüksekte olmamalı

Derslerini evden takip etmek zorunda kalan öğrencilerin kulaklıkla geçirilen süreyi kısıtlamaları gerektiğini söyleyen Seda Başkurt, “Kulak içi yerine kulak üstü kulaklıklar tercih edilmeli ve ses seviyesi en yüksekten düşük olmalı ve kulaklık tek kulağa değil iki tarafa da takılmalı” dedi.

Veliler gözlem ve rutin kontrol sağlamalı

İşitme kaybının çocuklarda doğum sırasında, öncesinde ve sonrasında ortaya çıkabildiğini söyleyen Başkurt, “Çocuğun televizyonu yüksek sesle dinlemesi, seslenince tepki vermemesi, sadece yakın konuşmaları daha iyi duyması, okuldaki durumunun başarısız seyretmesi gibi faktörler işitmeyle ilgili sorunların belirtileri olabilir” diyerek ebeveynlerinin gözlem yapmalarının önemine işaret etti. “Çocuğunuzda işitme kaybı olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden KBB uzmanına başvurmalısınız” diyerek rutin işitme testleri yaptırmanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Odyolog Seda Başkurt, “6 ayda 1 düzenli işitme testlerinizi yaptırarak işitme sağlığınızı korumalısınız” dedi.