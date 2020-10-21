Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Online eğitimde kulaklıklara dikkat
EĞİTİM

Online eğitimde kulaklıklara dikkat

Online eğitimde kulaklıklara dikkat

Pandemi döneminde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim tekrar başlasa da çok sayıda öğrenci eğitimlerine hala online olarak devam ediyor. Uzun süreli ve yüksek sesli kulaklık kullanımının öğrencilerde kalıcı işitme sorunlarına sebep olabileceğini işaret eden May İşitme Cihazları Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, işitme kaybı belirtilerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarla erişimin sağlandığı online eğitimde uzun süreli yüksek sese maruz kalmak, dersleri kulaklıkla takip eden öğrenciler açısından işitme konusunda risk taşıyor.

İşitme sorunlarına karşı toplumu bilinçlendiren ve dünyanın önde gelen işitme cihazlarını, duyma sorunları yaşayanlarla buluşturan May İşitme Cihazları’nın Eğitim Sorumlusu Odyolog Seda Başkurt, online eğitim sürecinde erken yaşta kulaklıkla yüksek desibele maruz kalan öğrencilerin ileride işitme sorunu yaşayabileceklerini belirtti.

  • Başkurt, “Bilimsel araştırmalar yüksek şiddette sese maruz kalmanın iç kulakta tüy hücre hasarına sebep olarak işitmenizde geriye dönüşü olmayan kayıplara sebep olduğunu göstermektedir” dedi.

85 desibel sese 8 saat maruz kalmak riskli

85 desibel şiddetindeki sese 8 saat ve daha fazla maruz kalmanın işitme sağlığını olumsuz etkilediğini söyleyen Başkurt, kulaklıkların 120 desibel ve üstü seviyelere çıkabildiğini hatırlattı.

Başkurt, uzun süreli gürültü sonrası kişilerde baş ağrısı, tinnitus ve işitme kaybının meydana gelebildiğini söyledi. Baştürk, kalabalık ortamlarda karşıdaki kişiyi anlamakta zorlanma, söyleneni tekrar ettirme gibi sorunların meydana geldiğini belirtirken, işitme kaybının çoğu zaman aniden ortaya çıkmadığına işaret etti.

Ses seviyesi en yüksekte olmamalı

Derslerini evden takip etmek zorunda kalan öğrencilerin kulaklıkla geçirilen süreyi kısıtlamaları gerektiğini söyleyen Seda Başkurt, “Kulak içi yerine kulak üstü kulaklıklar tercih edilmeli ve ses seviyesi en yüksekten düşük olmalı ve kulaklık tek kulağa değil iki tarafa da takılmalı” dedi.

Veliler gözlem ve rutin kontrol sağlamalı

İşitme kaybının çocuklarda doğum sırasında, öncesinde ve sonrasında ortaya çıkabildiğini söyleyen Başkurt, “Çocuğun televizyonu yüksek sesle dinlemesi, seslenince tepki vermemesi, sadece yakın konuşmaları daha iyi duyması, okuldaki durumunun başarısız seyretmesi gibi faktörler işitmeyle ilgili sorunların belirtileri olabilir” diyerek ebeveynlerinin gözlem yapmalarının önemine işaret etti. “Çocuğunuzda işitme kaybı olduğunu düşünüyorsanız zaman kaybetmeden KBB uzmanına başvurmalısınız” diyerek rutin işitme testleri yaptırmanın ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Odyolog Seda Başkurt, “6 ayda 1 düzenli işitme testlerinizi yaptırarak işitme sağlığınızı korumalısınız” dedi.

Abone Ol Google News
Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali
Yenilgi Ermenistanı agresifleştirdi

Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

​Dünya Ermeni katliamlarını yumuşatıyor...
Kadıköylülerin başı kahverengi kokarca böceği ile dertte: Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor

MSB paylaştı

MSB paylaştı

Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu.

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.

Yeni gelir kapısı oldu

Yeni gelir kapısı oldu

'Süper besin' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.