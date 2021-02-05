Gündem Onuruna kavuştu Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu
DİYARBAKIR

​Onur’una kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu

Onur’una kavuştu: Evladına kavuşan aile sayısı 23 oldu

PKK’nın kaçırdığı evlatları için Diyarbakır HDP binası önünde nöbet tutan ailelerden Han ailesi de çocuğuna kavuştu. 2019’da eyleme katılan Selma Han, 6 yıl sonra oğlu Onur’a doya doya sarıldı. Anne Han, emeği geçen herkese teşekkür etti. Evladına kavuşan aile sayısı 23’e ulaşırken, İçişleri Bakanı Soylu, “PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek” mesajı paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözü yaşlı anne oğluna kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Gözü yaşlı anne oğluna kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocukları için HDP’nin kapısına dayanan ailelerden biri daha evladına kavuştu. Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Han ailesinin de evlat hasreti son buldu. Muş Varto’dan gelip 18 Eylül 2019’da evlat nöbetine dahil olan Han ailesinin oğlu Onur, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma ve Emniyet’in yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu önceki gün güvenlik güçlerine teslim oldu. Müjdeli haberi alıp Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’na gelen Selma Han, 6 yıl sonra oğlu Onur’a sarıldı. Han ailesiyle birlikte çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 23’e yükseldi.

Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı
GÜNDEM
Evlat nöbetinde 521’nci gün: Aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

DARISI BİZİM BAŞIMIZA

  • Diyarbakır’daki kavuşmayla birlikte 521 gündür evlat nöbeti tutan aileler de büyük sevinç yaşadı. 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Yusuf’u bekleyen Saadet Ödümlü, “Bir çocuk daha geldi, ailesine kavuştu. Sevinçliyiz, çok mutluyuz. İnşallah hepimizin çocuğu Allah’ın izni, devletimizin gücüyle gelecek” dedi. 4 yıl önce kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe ise “Darısı bizim ve buradaki ailelerin başına. Bizim çocuklar da sağ selamet gelir inşallah. Yılmadık, ayaktayız. Tek bir çocuk kalsa da o gelene kadar buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.

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