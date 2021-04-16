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Gündem Operasyonlar engellenince CHP devreye girdi Küresel aktörlerinsözcüsü oldu
ANKARA

​Operasyonlar engellenince CHP devreye girdi: Küresel aktörlerin sözcüsü oldu

Operasyonlar engellenince CHP devreye girdi: Küresel aktörlerin sözcüsü oldu

Başını CHP’nin çektiği ‘128 milyar dolar’ spekülasyonuna MHP Grup Başkanvekili Akçay tepki gösterdi. Akçay, “Cumhur İttifakı ile birlikte ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik küresel aktörlere veri akımını sekteye uğrattı. Bu da operasyon ve manipülasyonları azaltınca zillet ittifakı küresel oyuncuların sözcülüğüne soyundu” dedi .

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Operasyonlar engellenince CHP devreye girdi: Küresel aktörlerin sözcüsü oldu
Erkan Akçay

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, muhalefetin “128 milyar dolar nerede?” provokasyonuna sert tepki gösterdi.

Akçay, Merkez Bankası rezervlerinde 128 milyar dolarlık bir azalma olduğu ve bu paraların birilerine peşkeş çekildiği yönünde asılsız iddialarının öne sürüldüğünü belirtti. Akçay, “Daha önce CHP tarafından TBMM’ye verilen Meclis Genel Görüşme Önergesi’nde bu husus tartışılmıştır. CHP 128 milyar dolarlık rezerv tartışmalarıyla devleti ve devletin saygın kurumlarını itibarsızlaştırmayı ve milleti yanıltmayı hedeflemiştir” dedi. Akçay, şöyle konuştu:

AK Partili Canikli'den CHP yönetimine 128 milyar dolar yanıtı: En hafif ifade ile cehalet ürünü
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AK Partili Canikli'den CHP yönetimine 128 milyar dolar yanıtı: En hafif ifade ile cehalet ürünü

DAHA ÖNCE DE YALAN SÖYLEDİLER

  • “Devletin saygın kuruluşlarını itibarsızlaştırma amacıyla CHP Genel Başkanı daha önce uyuşturucu, organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını önermiş ve ‘kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alınsın’ demiş bir politikacıdır. CHP bununla kalmamış vergi muafiyet ve istisnaları, deprem vergisi diye kamuoyunda tartıştırılan özel iletişim vergisi ile hazinenin borçlanmaları konusunda halkı yanıltmaya yönelik yalanlar söylemişlerdir.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’dan muhalefetin 128 milyar dolar karalama kampanyasına cevap
OYNAT 01:30
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca’dan muhalefetin 128 milyar dolar karalama kampanyasına cevap
Muhalefet tarafından tekrar gündeme getirilen Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğü iddialarına Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, canlı yayında cevap verdi. Muhalefetin yaptığı karalama kampanyasına dikkat çeken Korkmaz, “Bu karalama kampanyasını başlatanlar bir para birimi satılırken yerine diğer bir para biriminin alındığını ya bilmiyorlar ya da milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.” dedi.

VERİLEN GÜVEN RAHATSIZ ETTİ

Düşüşün 48,5 milyar dolar olmasına karşın bazı ekonomistler ve muhalefet partilerinin düşüşün 128 milyar dolar olduğunu iddia ettiğini belirten Akçay, şu değerlendirmede bulundu:

  • Döviz rezervleri, karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların giderilmesi, dış borç servisinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, uluslararası finans çevreleri ile piyasalarda ülkeye duyulan güvenin artması amacıyla kullanılmıştır. Özellikle özel sektörün dış borç stokunda görülen ve 80,9 milyar dolarlık azalma küresel aktörleri ve Türkiye’deki uzantılarını rahatsız etmiştir.

VERİ AKIŞINI ENGELLEDİK

Diğer taraftan Cumhur İttifakı ile birlikte ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik küresel aktörlere veri akımını sekteye uğratmış bu durum küresel oyuncuların operasyon ve manipülasyon kabiliyetlerinin azalmasına neden olmuştur. Zillet ittifakı küresel oyuncuların sözcüsü olarak her zaman yeni bir gündem oluşturarak devleti ve devletin saygın kurumlarını itibarsızlaştırmayı, halkı yanıltmayı ve kışkırtmayı hedeflemektedirler. Küresel aktörler hem operasyon ve manipülasyon kabiliyetlerini yeniden kazanmak hem de baskılarını devam ettirmek amacıyla zillet ittifakı partileri aracılığıyla ekonomik saldırılarını ve algı operasyonlarını sürekli hale getirmişlerdir.”

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