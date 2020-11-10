Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Orduda koronavirüs paniği Bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı okulda eğitime 4 gün ara verildi
EĞİTİM ORDU TÜRKİYE

Ordu haber: Bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı okulda eğitime 4 gün ara verildi

Ordu'da koronavirüs paniği: Bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı okulda eğitime 4 gün ara verildi

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir öğretmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle bulunduğu okulda eğitime tedbir amacıyla 4 gün ara verildiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Zaferimilli Ortaokulu
Zaferimilli Ortaokulu

Aybastı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Zaferimilli Ortaokulu'nda görevli bir öğretmenin dün Aybastı Devlet Hastanesinde yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Okullar en son kapatılacak kurumlar
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer: Okullar en son kapatılacak kurumlar

Öğretmenin aynı gün okula hiç gitmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Öğretmenimizin en son 6 Kasım 2020 Cuma günü maskeleri takılı bir şekilde birlikte yolculuk yaptığı servis aracındaki 11 öğretmenimizin filyasyon ekibinin görüşmeleri ve yerinde incelemeleri neticesinde karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Okulumuz öğrencileri ve o gün araçta olmayan öğretmenler ve diğer personel karantinaya alınmamıştır. 16 Kasım ile 20 Kasım tarihleri arasında ara tatil olacağı için öğretmenlerin karantinada olacağı 14 günlük sürede okulumuz öğrencileri için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından eğitime, bugünden itibaren 4 gün ara verilmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü ile yapılan protokol ile "Okulum Temiz" belgesine sahip okulda sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımından dolayı öğrenciler için risk oluşturacak hiçbir durum bulunmadığı da aktarıldı.

Abone Ol Google News
Güzergahlara Formula 1 ayarı

Güzergahlara Formula 1 ayarı

​Metrobüs Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçecek.
Bakan Elvandan ilk mesaj

Enflasyonla mücadele sürecinin ilk sinyallerini verdi.
İzmir’e yeni Atatürk heykeli

Eskişehir'de ele geçirildi

Eskişehir'de ele geçirildi

​Sadece Rusya ve ABD üretiyor: Gramı 4 milyon lira.

Şov zamanı

Şov zamanı

Formula 1 araçları 'dünyanın merkezi'ni turladı.

'PKK aç bırakıp domuz eti yedirmiş'

'PKK aç bırakıp domuz eti yedirmiş'

Evlat nöbetindeki aileler sinir krizi geçirdi...
Trabzonspor'da <br>Avcı dönemi

Trabzonspor'da
Avcı dönemi

​Deneyimli çalıştırıcının yıllık ücreti belli oldu.
Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Bilirkişiden çok konuşulacak karar

Yedi yaşındaki Mert Yağız şırınga çikolatadan hayatını kaybetmişti.
Esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili iki madde geri çekiliyor
Gündem

Esnek çalışma düzenlemesiyle ilgili iki madde geri çekiliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Sendikası yetkilileriyle görüştü.

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
Dünya

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer

Azerbaycan ve Ermenistan, Ermenistan'ın 28 yıllık işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı. Bloomberg'de yayınlanan bir analizde varılan anlaşmanın, taraf olmamasına rağmen Türkiye için stratejik bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Zulfugar Agayev ve Sara Khojoyan tarafından kaleme alınan analizde varılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye için stratejik bir başarı olarak yorumlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!
Hayat

Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!

TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü pazartesi akşamı yayınlandı. Her bölümünde reyting sıralamalarını alt üst eden kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü ile 8'inci bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.