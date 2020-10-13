Ordu'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı: 30 öğrenci karantinaya alındı

Fatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren bir öğretmen ve bir öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.