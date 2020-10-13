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Ordu haber: Öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı, 30 öğrenci karantinada

Ordu'da öğretmen ve öğrencide koronavirüs çıktı: 30 öğrenci karantinaya alındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, bir öğretmen ve bir öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Dumlupınar İlkokulu
Dumlupınar İlkokulu

Fatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren bir öğretmen ve bir öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Kovid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.

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