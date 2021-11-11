Cani adam boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde katletti: İki aracın arasında kalan kadın öldü
Ordu'nun Korgan ilçesinde bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşine arabayla çarptı. Çocuklarıyla yolda yürüyen kadın, çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Korgan ilçesinde yaşayan İ.P, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P'ye, Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.