Gündem Cani adam boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde katletti İki aracın arasında kalan kadın öldü
3. SAYFA ORDU

Cani adam boşanmak isteyen eşini çocuklarının gözü önünde katletti: İki aracın arasında kalan kadın öldü

Ordu'nun Korgan ilçesinde bir adam, kendisinden boşanmak isteyen eşine arabayla çarptı. Çocuklarıyla yolda yürüyen kadın, çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ordu haberleri: Boşanmak isteyen eşini arabayla çarparak öldürdü
Cani eş İ.P.

Alınan bilgiye göre, Korgan ilçesinde yaşayan İ.P, kendisinden boşanmak isteyen eşi S.P'ye, Merkez Caddesi üzerinde çocuklarıyla birlikte yürürken kendisine ait ticari taksiyle çarptı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

  • Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasında kalan kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından İ.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi
FOTOĞRAF 10
Title
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Karanfil sokakta gerçekleşti. Lüks sitede tek başına yaşayan Can Göktuğ Boz, sokakta karşılaştığı Başak Cengiz'e (28) samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı.
Title
Saldırı sonrası, ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı kadın, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Title
Cengiz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz ise Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Title
Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen zanlı, Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne getirildi. Zanlı daha sonra sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürüldü.
Title
Hayatını kaybeden Başak Cengiz'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Başak Cengiz'in mimar ve nişanlı olduğu, bir aylık eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi.
Title
\"DIŞARI ÇIKARMASINLAR BU ADAMI\"<br>Olayı göre bir site sakini \"Ben karşıda oturuyorum. Arabalarla ilgili bir konu var zannettim. Sokakta elindeki kılıçla kadına saldırmış. Burada katletmiş. Daha sonra polis, ambulans geldi. Kadıncağız kanlar içinde yerde yatıyordu. Geldiler, götürdüler\" diye konuştu.
Title
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Title
Yaşanan olay sonrası gördüklerini anlatan Murat Özcan \"Dükkandan çıktım. Eve doğru gidiyordum. Yerdeki kanları gördüm. Adam şizofrenmiş. Dışarı çıkarmasınlar bu adamı. Bir defa kapının önünde denk geldim. Kimseyle konuşmazmış zaten. Anlatılana göre boğazından vurmuş. Kılıç yoktu kını vardı olay yerinde. Bir de çanta vardı. Ataşehir’in göbeğinde böyle bir olayın yaşanması çok kötü.\" diye konuştu
Title
Title
Genç kadın hiç tanımadığı kişi tarafından Ataşehir’de sokak ortasında kılıçla katledildi
Ataşehir'de Can Göktuğ Boz'un sokakta samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladığı Başak Cengiz (28), hastanede hayatını kaybetti. 28 yaşındaki kadının mimar ve nişanlı olduğu, eğitim için Ankara'dan geldiği öğrenildi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen cinayet zanlısı Can Göktuğ Boz gözaltına alındı.

Balıkesir'de polisi şehit eden Devrim Erdem'in sicili kabarık çıktı: Her seferinde dışarı salmışlar
GÜNDEM
Balıkesir'de polisi şehit eden Devrim Erdem'in sicili kabarık çıktı: Her seferinde dışarı salmışlar
Ölüm haberine gidengazeteciler şoke oldu

Ölüm haberine giden
gazeteciler şoke oldu

Öldü sanılan yaşlı kadın birden doğruldu.
Koronavirüsün son 24 saati

Koronavirüsün son 24 saati

Bakan Koca aşı takvimi hakkında çağrıda bulundu.
Mahir Ünal: Sosyal medya düzenlemesinin amacı dezenformasyonu engellemek

"Öncelikli gündemimizde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan Başbakanı'na sert tepki.

İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği duyurdu

​Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

​Dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi.
Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji açıkladı

Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.