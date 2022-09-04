Ordu Valisi Tuncay Sonel fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu

Vali Sonel, beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış nedeniyle olabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulundu.
Vali Sonel, beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış nedeniyle olabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulundu.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.