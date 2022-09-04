Gündem Ordu Valisi Tuncay Sonel fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu
ORDU

Ordu Valisi Tuncay Sonel fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu

Vali Sonel, yazılı açıklamasında, meteorolojinin Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu anımsattı. Pazartesi ve salı günü Ordu'da çok kuvvetli ve şiddetli sağanağın beklendiğini belirten Sonel, "Kıymetli Ordulu hemşehrilerimiz, meteorolojiden Ordu için turuncu uyarı geldi. Şiddetli yağışla birlikte sel, su baskını ve heyelan riskine karşına çok tedbirli olmalıyız. Harmandaki fındıklarımıza dikkat edelim, emekleriniz zayi olmasın." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Ordu Valisi Tuncay Sonel fındık üreticilerine yönelik şiddetli yağışa karşı uyarıda bulundu
Arşiv.

Vali Sonel, beklenen kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış nedeniyle olabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatını açıklamıştı: TMO fındık alımlarına başladı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatını açıklamıştı: TMO fındık alımlarına başladı

Ordu’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı
GÜNDEM
Ordu’da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 16 yaralı
Son günde de ilgi yüksek

Son günde de ilgi yüksek

Teknofest Karadeniz'in ilk 5 gününde ziyaretçi sayısı belli oldu.
Araç satışında15 Eylül telaşı

Araç satışında
15 Eylül telaşı

Fiyatları 100 bin lira düşürdük.
Bahçelinin ilk mitingi Sivasta

MHP Genel Başkanı Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

​İsraf artık son buluyor: Yemediğinizin parasını artık ödemeyeceksiniz

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.

​Hazırlıklar tamamlandı

Cerrahi tekkesinin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer vefat etti.

​Fransa'dan İslam'a saldırı

​Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik Botan Köprüsü

PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi etkisiz hale getirdi.

​Binlerce komando aynı anda tırmandı.

​19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.